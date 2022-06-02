Türkiye Gazetesi

İsrail’in provokatif bayrak yürüyüşünün ardından yeni bir skandala daha imza attı. Eski Başbakan Binyamin Netanyahu önderliğindeki muhalefet, üniversitelerde Filistin bayrağı açılmasına karşı tepkilerin ardından ilgili kanun tasarısını Parlamento'ya sundu.

3 KEZ ONAYLANMASI GEREKİYOR

Resmi yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre, yasa tasarısı 120 sandalyeli Parlamento'da 16'ya karşı 63 oyla kabul edildi. Yürürlüğe girmesi için yasa tasarısının 3 kez daha oylanması gerekecek.

Oylama sonrasında açıklama yapan Netanyahu şu ifadeleri kullandı:

"Devletin finanse ettiği kurumlarda Filistin Kurtuluş Örgütü bayrağının dikilmesini yasaklayan kanunu şimdi Parlamento'dan geçirdik. İsrail'in bir tek bayrağı var ve bizler İsrail'i yeniden sağa çeviriyoruz. Bugün İsrail devleti ve Yahudi devletinin geleceği için önemli bir gün."

Filistinli öğrenciler, geçen mayıstaki Nekbe günü törenleri çerçevesinde Bir Seba kentindeki Tel Aviv ve Ben Gorion üniversiteleri kampüslerinde Filistin bayrakları açmış ve bu durum İsrail'deki sağcı muhalif kesimler tarafından tepkilere neden olmuştu.

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