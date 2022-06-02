Türkiye Gazetesi

ABD başkanı Joe Biden, Asya ziyaretleri sırasında Çin'in Tayvan'a yönelik olası saldırısını değerlendirdi. Çin’in son dönemde Tayvan’a yönelik saldırıları Biden’ın da gündemindeydi. Biden olası bir saldırıda Tayvan'ı askeri olarak savunacaklarını tekrar vurguladı.

CNN International’da yer alan habere göre; Çin'in Tayvan'a yönelik olası bir saldırısını Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline benzeten Biden'ın yorumları, iki ülke arasındaki çatışma olasılığını artırdı.

Biden, göreve başladığından beri üçüncü kez benzer açıklamalarda bulundu.

Tüm bu açıklamalar, "Çin Tayvan'ı almaya çalışırsa, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri onu durdurabilir mi?" sorusunu gündeme getirdi.

Yapılan çalışmalar muhtemel bir savaşta Çin’in galip geleceğini ancak savaşın son derece kanlı olacağını belirtti. Analistler Çin'in Tayvan'dan, ABD'den veya Japonya gibi olası destekçilerinden daha fazla askere, füzeye ve gemiye sahip olduğunu belirtiyor. Bu, eğer Çin kesinlikle adayı almaya kararlıysa, muhtemelen alabilir demektir.

ABD VE TAYVAN ARASINDA YENİ TİCARET GİRİŞİMİ

ABD yönetimi, Çin ile gerilimin yüksek olduğu bir dönemde Pekin yönetimiyle egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan ile ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla girişim başlattı.

ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) yapılan açıklamada, ABD ve Tayvan arasında ticaret girişiminin başlatıldığı aktarıldı.Söz konusu girişim ile ekonomik ve ticari ilişkilerin derinleştirilmesi için somut yollar geliştirilmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, ortak değerlere dayalı karşılıklı ticaret önceliklerinin geliştirilmesi ve inovasyon ile kapsayıcı ekonomik büyümenin teşvik edilmesinin de hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, iki tarafın, ticaretin kolaylaştırılması, düzenleyici uygulamalar, tarım, yolsuzlukla mücadele, ticarette KOBİ'lerin desteklenmesi, dijital ticaret, işçi merkezli ticaretin teşviki, çevre ve iklim hareketini destekleme, standartlar, devlete ait işletmeler ve piyasa dışı politikalar ile uygulamalar gibi alanlarda müzakerelere yönelik bir yol haritası geliştirmek için çalışacağı ifade edildi.

ABD ve Tayvan arasındaki ticaret girişiminin, ABD Başkanı Joe Biden'ın 23 Mayıs'ta Japonya'yı ziyareti sırasında "Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda askeri karşılık verileceğine" ilişkin değerlendirmesi nedeniyle Çin ile gerilimin yükseldiği bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

Biden, Japonya ziyareti sırasında, Japonya dahil 13 ülkeyle "Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi"ni (IPEF) başlattıklarını da duyurmuştu.

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan açıklama, başlangıçta IPEF'te ABD ve Japonya'nın yanı sıra Hindistan, Güney Kore, Avustralya, Endonezya, Tayland, Singapur, Malezya, Filipinler, Vietnam, Yeni Zelanda ve Brunei'nin yer aldığı belirtilmişti. Tayvan IPEF'teki ülkeler arasında yer almamıştı.

Japonya'dan Ukrayna'ya 1,7 milyon dolarlık acil yardım Japonya, Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'ya 1,7 milyon dolarlık acil yardım paketi açıkladı. Japon hükümeti 1,7 milyon dolarlık acil insani yardım Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) kanalıyla Ukrayna'ya ulaştırılacak.

ABD Başkanı Biden'dan Çin'e 'Tayvan' mesajı: Askeri karşılık veririz ABD Başkanı Biden, Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda buna askeri karşılık vereceklerini söyledi.