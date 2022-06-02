Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşındaki korkunç anlar kameralara yansıdı. Rusya’nın kilit olarak hedeflediği şehirlerden Severodonetsk’teki nitrik asit depolama tesisini vurması sonucu gökyüzünü halk arasında kezzap olarak bilinen nitrik asit bulutu kapladı.

Tesis vurulduktan sonra saatlerce şehri turuncu dumanlar kapladı. Yetkililer patlamadan sonra zehirli dumanlar konusunda insanları evden çıkmamaları yönünde uyardı.

Yetklililer nitrik asitin cilde teması halinde ciddi yanıklara ve yara izine solunumunun ise akciğerlerde ödeme neden olabileceği konusunda uyardı.

ZELENSKİY SALDIRIYI ‘DELİLİK’ OLARAK TANIMLADI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Rus birliklerinin Severodonetsk'teki nitrik asit tankına yaptığı saldırıyı konusunda açıklama yaptı Rus birliklerinin önemli bir doğu kentinin ele geçirilmesini tamamlamak için bir kimyasal tesise saldırmasından ve saldırıyı ‘delilik’ olarak yorumladı.

Rus kuvvetleri Severodonetsk'teki nitrik asit tankına saldırdı ve yerel vali insanları içeride kalmaları konusunda uyardı.

Zelensky, yaptığı konuşmada, "Severodonetsk'te büyük ölçekli kimyasal üretimin varlığı göz önüne alındığında, Rus ordusunun kör hava bombalaması da dahil olmak üzere orada yaptığı saldırılar sadece delilik" dedi.

Severodonetsk savaşı son günlerde hem Ukrayna hem de Rus taraflarında ağır kayıplarla daha da yoğunlaştı.

Rusya Ukraynalıları ikna etmek için türlü yöntemler deniyor: Şehir merkezlerinde mobil ekranlı propaganda Rusya, Ukrayna'daki savaşta kontrolü ele geçirdiği Mariupol ve Volnovakha kentlerine mobil ekranlar kurarak propaganda yapmaya başladı.

Rusya Ukrayna'nın savaş zayiatını açıkladı Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın savaştaki zayiatına ilişkin bilgi verdi. Konaşenkov, Ukrayna'ya ait bugüne kadar 179 uçak, 127 helikopter, 3 bin 266 tank ve zırhlı aracın yok edildiğini söyledi.