Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırıları devam ederken Ukrayna liderinin eşinden savaşa ilişkin açıklamalar geldi

‘TOPRAKLARIMIZI VERSEK BİLE RUSYA SALDIRILARINA DEVAM EDECEK’

First Lady Zelenska yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın Rusya ile barış anlaşmasına varmak için topraklarının bir kısmından vazgeçmeli" imasında bulunan eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'in sözlerini hatırlatarak, “Ukraynalılar, siyasilerin yaptığı bazı açıklamaları normal karşılayamaz. Topraklarınızın bazı bölgelerinden vazgeçmek yani Rusya’ya toprak vermek, özgürlükten vazgeçmek gibidir. Topraklarımızı versek bile Rusya saldırılarına devam edecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, işgalini sona erdirmez” dedi.

Zelenskiy’nin eşi First Lady Olena Zelenska yaptığı açıklamada, “Rusya’ya toprak vermek özgürlükten vazgeçmek olur. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in işgalini sona erdirmez” dedi.

'DONBASS YENİDEN UKRAYNA'NIN OLACAK'

Rus ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev'i ele geçirememesi nedeniyle, Ukrayna’nın doğusunda yer alan Donbass bölgesinde geniş çaplı bir kara harekatı başlattığı öğrenilmişti. First Lady Zelenska yaptığı açıklamada, “Donbass bölgesi yeniden Ukrayna’nın olacak” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Harkov bölge başkanını kovdu Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) Harkov Bölgesi Başkanı Roman Dudin'i görevden aldı.

Zelenskiy: Ukrayna, Rusya'dan her şeyi geri alacak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Rusya’ya ilişkin açıklama yaptı ve Ukrayna’nın Rusya'dan her şeyi geri alacağını söyledi.