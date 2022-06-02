Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırıları devam ederken Rus ordusu pek çok kilit şehri hedeflemek için ülkede ilerleyişini sürdürüyor. Rus tankının bölgede ilerlerken Ukrayna tarafından yerleştirilen mayınların tuzağına düştü. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından elde edilen görüntülerde saldırının nerede gerçekleştiği belirtilmedi ancak yerel basında yer alan haberlere göre Donbas bölgesinde olduğu tahmin ediliyor.

Rus ordusuna ait tank Ukrayna tarafından vurulmadan önce iki tane mayın üzerinde çaresizce ilerliyor. Daha sonra Ukrayna tarafından bombalanıyor.Tankın içerisindeki mühimmat deposu mayınlarında etkisiyle harekete geçti ve ‘Jack in the box’ olarak bilinen etki ile tank şiddetle ortadan ikiye ayrıldı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Ruslara seslendi ve ‘Ayaklarınızın altına bakmak iyidir çünkü topraklarımızda sizi bekleyen sürprizler var’ dedi.

JACK IN THE BOX ETKİSİ NEDİR

Otomatik dolduruculu bazı tanklarda mühimmat, kulenin tankın içinde kalan kısmını oluşturan “kule sepeti” içerisinde, bu iş için ayrılmış bir bölmede bulunur. Klasik tanklarda ise mühimmat, genellikle kulenin arka tarafında özel bir kompartımanda saklanır.

Bu iki tip uygulamanın farkı, tank isabet alıp da kendi mühimmatı infilak ettiğinde kendini gösterir. Mühimmatın gövde içinde saklandığı otomatik dolduruculu tanklarda, mühimmatın infilak etmesi hâlinde, tank içinde oluşan basınç, kulenin gövdeden ayrılıp uzağa fırlamasına yetecek kadar fazladır.

Çoğu zaman bu etki o kadar büyüktür ki; kuleyi, gövdenin onlarca metre uzağına fırlatabilir. Hatta bu etkiyi tanımlamak için, “Jack in the Box Effect” ifadesi kullanılır. Bu ifade, bir kutu içerisinde gizli durumda bulunan ve kutunun yanındaki kol döndürüldüğünde, bir yayın etkisiyle kutudan aniden fırlayan oyuncaklardan esinlenerek türetilmiştir

UKRAYNA RUSYA’NIN SAVAŞ ZAYİATINI AÇIKLADI

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son 24 saatte 150 asker, savaşın başlamasından bu yana ise 30 bin 500 askerini kaybettiğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun 24 Şubat-31 Mayıs döneminde verdiği kayıplarına ilişkin bilgiler yer aldı.

Açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte 150 asker, 8 insansız hava aracı, 1 uçak, 9 tank, 6 top ve 20 zırhlı aracını kaybettiği, Ruslara ait 2 seyir füzesinin de imha edildiği belirtildi.

Savaşın başlamasından beri ise Rus ordusunun toplam 30 bin 500 askerini kaybettiği, Ruslara ait 208 uçak, 174 helikopter, 1358 tank, 3 bin 302 zırhlı araç, 649 top, 207 roketatar ve 93 hava savunma sisteminin imha edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, Rus güçlerine ait 2 bin 275 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi ile 515 insansız hava aracının da yitirildiği ifade edildi. Ayrıca Rusların fırlattığı 120 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Rus birliklerinin ülkenin Slobojanskiy yönünde saldırı düzenlemek için hazırlıklarını sürdürdüğü aktarılarak, Slavyansk, Severodonetsk, Liman ve Bahmutska yönünde de sivil binaları hedef alan saldırılar düzenlediği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.



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