Türkiye Gazetesi

Brezilya’nın kuzeydoğusundaki Pernambuco eyaletinde 25 Mayıs gününden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar hayatı felç etti. Eyalette sel ve toprak kayması sebebiyle şu ana kadar 126 kişi can verdi. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, kayıpların da olduğu belirtilirken 9 bin 302 kişinin evsiz kaldığı aktarıldı.

AFET, 51 ŞEHRİ VURDU

Pernambuco eyalet yetkilileri de felaketin başta Recife olmak üzere toplam 51 şehirde tahribata yol açtığını duyurdu. 31 şehirde olağanüstü hal ilan edildiği, evsiz kalan vatandaşlar için eyalet genelinde toplam 111 barınağın kurulduğunu açıkladı.

SON 56 YILIN EN BÜYÜK FELAKETİ

Öte yandan, bu doğa olayı Pernambuco'da son 56 yılın en büyük felaketi olarak kayıtlara geçti. Eyalette daha önce 30 Mayıs 1966 tarihinde sel felaketi yaşanmış 175 kişi hayatını kaybetmişti.

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