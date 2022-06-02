Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde koronavirüs salgınının etkisini kaybetmeye başlamasıyla birlikte, ülkeler kısıtlamalara yönelik kararları ciddi oranda esnetmeye başladı. Bu kapsamda İspanya, Schengen ülkelerinden gelenlere (22 Avrupa Birliği ülkesi ile İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn) Covid-19 kontrollerini kaldırdı.

SCHENGEN ÜLKELERİ DIŞINDAN GELENLERE KONTROL ŞARTI DEVAM EDECEK

Resmi Gazete'de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren uygulama ile İspanya, Schengen ülkeleri için sınırlarındaki Covid-19 kontrollerine son verdi.

Bu ülkelerden gelenlerin, Covid-19 aşı kartı veya negatif sonuç test gösterme zorunluluğuna tabi tutulmayacağı bildirildi.

Schengen ülkeleri dışından gelen yolcular için ise aşı belgesi, ateş ölçümü ve fiziksel durumun görsel olarak kontrolü devam edecek.

Sağlık Bakanlığı, bu değişikliğin salgının epidemiyolojik durumundaki iyileşme nedeniyle yapıldığını, Avrupa Birliği ülkeleri içinde aşılama oranlarının yüksek olduğunu ve vaka sayılarının da düşük seviyelerde bulunduğunu açıkladı.

İstanbul’da havası kirli olan ilçelerde Covid-19 ölümleri daha fazla İstanbul’da hava kirliliğinin yüksek olduğu bazı ilçelerde koronavirüse bağlı ölümlerin daha fazla olduğu bildirildi. Hava kirliliği konusunda öne çıkan ilçeler ise Bağcılar, Tuzla ve Esenyurt olarak sıralandı.

DSÖ’den korkutan açıklama: Covid bitmedi, dünya yeni salgınlara hazırlıklı değil İlk olarak 7 Mayıs’ta İngiltere’de görülen maymun çiçeği virüsü yayılıyor. Virüs Avrupa, ABD, Kanada, Avustralya, Danimarka ve İsrail dahil olmak üzere 16 ülke ve bölgede doğrulanırken Dünya Sağlık Örgütü’nden açıklama geldi. DSÖ genel direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus “Dünyanın salgınlara hazırlıksız olduğu ortada” dedi.

Pandemiyi bilen The Economist'ten ürküten analiz: Covid'den sonra açlık salgını The Economist dergisi Mayıs ayı kapağında açlık krizine dikkat çekti. Derginin kapağında Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle, Ukrayna’dan büyük tahıl ihracatının durması nedeniyle dünyayı bekleyen gıda krizi vurgulandı. Derginin kapağında buğday başakları kurukafa olarak resmedildi. Dergi, koronavirüs hastalığından önce hastalıkları kapağına taşımıştı.