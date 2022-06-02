Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sinyalini verdiği Suriye'de gerçekleşecek olası operasyon öncesi, Türkiye'de diplomasi trafiği hızlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Hatay'ı ziyaret eden Thomas-Greenfield ile telefonda görüşerek, Suriye'de gerekli tedbirleri almakta kararlı olunduğunu bildirdi.

"PKK/PYD/YPG TÜRKİYE'NİN ULUSAL GÜVENLİĞİNE TEHDİT TEŞKİL EDİYOR"

Görüşmede Daimi Temsilci Thomas-Greenfield'in, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir askeri operasyon gerçekleştirmesinden kaygı duyduklarını belirtmesi üzerine Önal, PKK/YPG/PYD terör örgütünün sadece Suriye'nin toprak bütünlüğüne değil, Türkiye'nin ulusal güvenliğine de varoluşsal tehdit teşkil ettiğini, Ekim 2019'da ABD ve Rusya Federasyonu ile varılan mutabakatlardaki hükümlerin bugüne kadar yerine getirilmediğini bildirdi.

Önal ayrıca Thomas-Greenfield'a son dönemde bu bölgeden Türkiye'ye yönelik terörist tehdidinin daha da arttığını, güvenlik güçlerine, sivilleri ve Türkiye'nin sınırları içini de hedef alan bu saldırılara ve bölücü gündemin ilerletilmesine Türkiye'nin kayıtsız kalmasının beklenemeyeceğini, Türkiye'nin hayati milli güvenlik çıkarlarını tehdit eden terör örgütlerine karşı gereken tedbirleri almayı sürdüreceğini ifade etti.

Suriye operasyonu öncesi YPG’yi korku sardı, yardım istedi: SİHA'larla kadrolarımız hedef alınıyor Türkiye’nin Suriye’de yeni bir operasyon sinyali vermesi üzerine terör örgütü PKK/YPG’yi korku sardı. Teöristbaşı Nuri Mahmud, “Günlük olarak SİHA'larla kadrolarımız hedef alınıyor” diyerek içerisine düştükleri çaresizliği anlatırken “Uluslararası güçler, ABD-Rusya garantörlüğünü yerine getirmelidir. Gerekirse Türkiye'ye 'dur' demelidir” diyerek ABD ve Rusya’dan yardım istedi.

Bakan Akar'dan Suriye'nin kuzeyine operasyon sinyali: TSK her türlü göreve hazır Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin, güneyindeki terörist varlığını kabul etmeyeceğini belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetleri personeliyle, araç gereç, silah ve teçhizatıyla ve sahip olduğu üstün moral, motivasyon ve tecrübesiyle verilecek her türlü görevi yapmaya hazırdır. Bu konuda azimli, kararlı ve muktedirdir." dedi.

Operasyon sinyali ABD'yi harekete geçirdi: Sözcü Kalın'dan kritik görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyine olası yeni bir operasyon sinyali vermesinin ardından ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın telefonda görüştü. Kalın görüşmede, Türkiye’nin tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

Suriye’ye operasyon sinyali verildi! Türkiye’ye destek geldi: Binlerce savaşçımız var Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar sonrası gözler Suriye’nin kuzeyine çevrildi. Suriye’ye yönelik yeni operasyon sinyalinin verilmesi üzerine Suriye’deki muhalifler Reuters haber ajansına konuştu.

Putin'e yakın isim: Türkiye yürüttüğü operasyonlarda haklı Rusya lideri Putin’in tüm kritik kararlarında etkin rol oynayan ve ülkenin Millî Güvenlik Kurulu görüşmelerinin değişmez ismi Yevgeniy Prigojin, Türkiye’nin Irak ve Suriye’de yürüttüğü operasyonlarda haklı olduğunu söyledi

Pentagon Türkiye'nin operasyonlarından rahatsız: Çok endişeliyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye ‘ye operasyon sinyali ABD’yi endişelendirdi. Pentagon sözcüsü Kirby, Türkiye'nin PKK terör örgütünün Suriye kolu YPG'ye yönelik olası operasyonundan endişe ettiklerini belirtti.