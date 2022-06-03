Türkiye Gazetesi

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan genç adamın kız arkadaşına duyduğu öfke milyon dolarlık antik yunan eserlerinin kırılmasına neden oldu. 21 yaşındaki Brian Hernandez, Teksas'taki Dallas Sanat Müzesi'nde çarşamba gecesi yaptığı saldırı sırasında güvenlik görevlileri tarafından tutuklandı .

Daha sonra Dallas polisine, kız arkadaşına kızgın olduğu için paha biçilmez antik sanat eserini yok etmeye karar verdiğini söyledi. En az 2 bin 500 yıl hayatta kalan üç antik Yunan eseri Hernandez'in şiddetinin sonucu parça parça oldu.

MİLYON DOLARLIK NADİR ANTİK ESERLER

Öte yandan çağdaş bir Kızılderili parçasını, MÖ 540'tan kalma bir Yunan kupasını ve müzenin cam ön kapısını da yok etti. Polis ifadesinde, "Yıkılan vitrinlerin içindeki eşyalar, son derece değerli ve türünün tek örneği olan nadir antik eserlerdir" dedi. Hernandez'in gazabının 5 milyon 153 bin dolara mal olduğu tahmin ediliyor.

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