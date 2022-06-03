Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 4. ayına doğru yaklaşırken Telegram üzerinde yayınlanan görüntülerde Rus askerinin Putin’e isyan ettiği iddia edildi. Rus komutan videoda yiyecek, ilaç ve ekioman olmadan kanlı çatışmalar içerisinde olmaktan şikayet ediyor ve kronik hastalığı olan askere gönderilmemesi gereken kişilerinde askere gönderildiğini iddia etti.

24 Şubat’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emri ile başlayan Ukrayna’ya işgal girişimi kanlı şekilde devam ediyor.



Rusya, Batı’lı devletlerin yaptırımlarına rağmen Ukrayna’da ilerleyişini sürdürüyor. Savaşta skandal bir görüntü ise Telegram kanalından geldi. Görüntülerde Rus ayrılıkçı birliklerinden komutanın Putin’e isyan ettiği iddia edildi.

Donetsk Halk Cumhuriyeti’nden olduğu iddia edilen askerler, uygun teçhizat ve yeterli tıbbi bakım olmadan aylardır açlık ve soğukta savaştıklarından şikayet ediyor. Rus komutan kronik hastalıkları olanlar ve küçük çocukları olan babalarınında savaşın ortasına sürüklendiğini söyledi.

Komutan durumu üst komutaya söylediğinde ise bu durumun umursanmadığını belirtiyor. Videodaki alayın güneybatıda işgal şehrinde olan Kherson şehri yakınlarında olduğu düşünüyor.

İsmini vermeyen komutan, bölüğünün Kherson bölgesinde işgal girişimindeyken ön saflarda olduğunu söyledi ve yeterli yiyecek, tıbbi malzeme, maddi destek olmadan savaştıklarını belirtti.

Video, Rus ordusunun savaşta ağır kayıplar verirken, morallerinin bozulduğunu kanıtlar nitelikte.

Rusya Ukraynalıları ikna etmek için türlü yöntemler deniyor: Şehir merkezlerinde mobil ekranlı propaganda Rusya, Ukrayna'daki savaşta kontrolü ele geçirdiği Mariupol ve Volnovakha kentlerine mobil ekranlar kurarak propaganda yapmaya başladı.

Putin'den dünyayı etkileyecek hamle! Çip krizini daha da derinleştirecek Rusya,tüm dünyayı başta otomotiv sektörü olmak üzere etkileyecek bir karara imza attı ve çip üretiminde kullanılan soy gazı ihracatını kısıtladı.