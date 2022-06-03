Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Pippa Gibbons isimli kadın 11 yaşındaki oğluyla beraber çöp kutusunun yanına karton kutular bıraktığı için para cezası tehdidinde bulunan üst üste 3 tane mektup aldı.

Pippa Gibbons, karton kutuları bıraktıktan sonra para cezası tehdidinde bulunan üç mektup aldı. Gippons cezalardan birinin 11 yaşındaki oğluna yönelik olduğunu görünce şok oldu. 3 tane kutu ayrı ayrı cezalandırıldı ve aile bireylerine gönderildi.

Bunlardan ikisi 400 sterlin, diğeri 100 sterlin para cezasına çarptırıldı ve bu da aileyi toplam 900 sterlin ödemek zorunda bıraktı.

Genç kadın ödeme yapmayacağını çünkü çöp kutusu dolu olduğu için yanına koymak zorunda kaldığını söyledi. Eğer ceza koltuk veya daha büyük bir eşyaya gelseydi bunu kabul edebileceğini fakat bu durumda başka seçeneği kalmadığı için çöp kutusu yanına koyduğunu söyledi.

Bölge Belediye Meclisi cezaların geri çekildiğini açıkladı.

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