Türkiye Gazetesi

Washington Post'un Putin'e yakın Rus elitlere dayandırdığı haberine göre Kremlin, Ukrayna'ya yönelik yabancı ülkelerin desteğini kesmek için Ukrayna'ya ekonomik baskıyı artırmayı hedefliyor. İsminin açıklanmasını istemeyen bir Rus milyarder de Putin'in savaşın başında Batı'nın bu kadar güçlü tepki vereceğini beklemediğini kaydederek, "Putin şu anda durumu yeniden şekillendirmeye çalışıyor ve uzun vadede kendisinin kazanacağını düşünüyor.

"YILDIRMA SAVAŞI"

Putin'in Ukrayna tahılının ihracatına ambargo koymak başta olmak üzere Batı ile bir "yıldırma savaşına" girdiğini belirten Rus elitler, Kremlin'in bazı Avrupalı ülkelerin son dönemde yükselen enerji fiyatları ile artan tereddütlerini kullanmak istediğini aktardı.

İsminin açıklanmasını istemeyen başka bir Rus milyarder de Putin'in savaşın başında Batı'nın bu kadar güçlü tepki vereceğini beklemediğini kaydederek, "Putin şu anda durumu yeniden şekillendirmeye çalışıyor ve uzun vadede kendisinin kazanacağını düşünüyor. Putin, Batı'nın yorulacağını düşünüyor." ifadesini kullandı.

Milyarder, Batılı liderlerin seçim çevrelerine karşı savunmasız olduğunu bu nedenle de fikirlerini bir günde değiştirebileceklerini belirtti.

Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne yönelik ambargosunu değerlendiren başka bir Rus yetkili ise bunun kısa vadede çok az etkisi olacağını belirtti ve "Kremlin'in şu anki modu bedeli ne olursa olsun savaşı kaybedemeyecekleri." dedi.

ABD'den Putin'i küplere bindirecek itiraf: Rusya'ya siber saldırı düzenlendi ABD Siber Kuvvetler Komutanı Orgeneral Paul M. Nakasone, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kızdıracak bir itirafta bulundu ve Rusya’ya siber saldırı düzenlendiğini itiraf etti.

ABD’nin gizlediği istihbarat raporları sızdırıldı! Putin’e karşı suikast ve kanser iddiaları gündemi sarstı ABD istihbaratının bölgede elde ettiği Rusya’ya ait gizli belgeler ifşa oldu. Medyaya yansıyan görüntülere göre Rusya Devlet Başkanı Putin’in Nisan ayında ileri evre kanser tedavisi gördüğü iddia edildi. Öte yandan yapılan değerlendirmelerde Putin’in Mart ayında suikast girişimine uğradığını belirttiler.

Rus ayrılıkçı birlikleri Putin’e isyan etti:Hastalar bile kanlı çatışmaya sürükleniyor Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 4. ayına doğru yaklaşırken Telegram üzerinde yayınlanan görüntülerde Rus askerinin Putin’e isyan ettiği iddia edildi. Rus komutan videoda yiyecek, ilaç ve ekioman olmadan kanlı çatışmalar içerisinde olmaktan şikayet ediyor ve kronik hastalığı olan askere gönderilmemesi gereken kişilerinde askere gönderildiğini iddia etti.

Putin'den dünyayı etkileyecek hamle! Çip krizini daha da derinleştirecek Rusya,tüm dünyayı başta otomotiv sektörü olmak üzere etkileyecek bir karara imza attı ve çip üretiminde kullanılan soy gazı ihracatını kısıtladı.