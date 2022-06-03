Türkiye Gazetesi

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, CEO'su olduğu Tesla'nın yöneticilerine bir e-Posta göndererek ekonomi hakkında "Kötü hislerim var" ifadelerini kullandı. Musk'ın, şirketin iş gücünü yüzde 10 azaltacağı iddia edildi.

Musk'ın bu mesajı ABD Başkanı Joe Biden'a soruldu. Biden, soruyu "Kendisine Ay'a yolculuğunda başarılar diliyorum" şeklinde cevapladı.

Biden'a Twitter hesabı üzerinden karşılık veren Musk ise "Teşekkürler Başkan" mesajıyla NASA'nın SpaceX'i ABD'lileri uzaya götürmek için seçtiği haberini paylaştı.

Elon Musk'ın Twitter sevdası Tesla'nın başını yaktı: Küçülmeye gidiyor! Elon Musk, Tesla yöneticilerine gönderdiği e-posta ile şirketin dünya çapında işe alımları durdurması ve işgücünü yaklaşık yüzde 10 azaltması gerektiğini söyledi. 2021'in sonunda Tesla’nın dünya genelinde 99 bin 290 çalışanı bulunuyordu. E-postada Musk, ekonomiye ilişkin ‘korkunç kötü hisler’ benimsediğini aktarıyordu.

Elon Musk, insansı robotu için tüm planları değiştirdi: Önümüzdeki birkaç aya hazır olun! Tesla CEO'su milyarder Elon Musk, Twitter üzerinden insansı robot projesine ilişkin açıklama yaptı. Tesla'nın çalışan bir insansı robota aylar içinde sahip olabileceğini söyledi ve elektrikli otomobil üreticisinin ikinci AI Day etkinliğini bu nedenle 30 Eylül'e ertelediğini duyurdu.

Elon Musk’ın ilginç planı: Araba sinemalı, şarj istasyonlu restoran açılıyor Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su Elon Musk, içinde arabalı sinema ve şarj istasyonu bulunan Tesla restoranı planıyla gündemde. Restoranda, iki adet 45 metrelik LED film ekran, iç ve dış oturma alanları ve ziyaretçilerin araçlarını dinlenirken şarj edebilmeleri için 28 süper şarj cihazı olacak.