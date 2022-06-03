Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus devlet kanalı Rossiya-24’e konuştu. Vladimir Putin, programda küresel gıda krizi ile tahıl sevkiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"ABD'DEKİ PARA ARZI ARTTI"
Gıda alanında yaşanan problemler sebebiyle ABD’yi suçlayan Putin “Şubat 2020'den 2021'in sonuna kadar, iki yıldan az bir sürede, ABD’deki para arzı 5,9 trilyon (dolar) arttı. Bu matbaanın eşi benzeri olmayan bir şekilde çalışmasıdır. Toplam para arzı yüzde 38,6 yükseldi” dedi.
ABD’li bazı yetkililerin de kabul ettiği bu hatanın gıda fiyatlarını artırdığını iddia eden Rus lider, ikinci sıkıntının da Avrupa’nın enerji alanında attığı adımlar olduğunu söyledi.
"BİZ UYARMIŞTIK"
Putin, doğalgaz fiyatlarının artmasıyla, gazdan üretilen gübrenin de fiyatının yükseldiğini belirterek “Bunların yaşanacağı konusunda uyardık. Bu durumun Rusya’nın Donbas'taki askeri operasyonuyla ilgisi yok” diye konuştu.
"GÜBREMİZ OLMAZSA DÜNYADA TARIM OLMAZ"
Rusya ve Belarus’un küresel gübre piyasasında yüzde 45 paya sahip olduklarına işaret eden Vladimir Putin “Bu devasa bir hacim. Dünya pazarında bizim gübremizin artık yer almayacağı belli olur olmaz hem gübre hem de gıda fiyatları hemen yükseldi, çünkü gübre olmazsa, gerekli tarımsal üretim hacmi de olmaz” ifadesini kullandı.
"ORTAKLARIMIZ HATA YAPTI, BİZİ SUÇLUYORLAR"
Putin, bütün süreçlerin birbirileriyle bağlantılı olduğunu yineleyerek “Rusya'nın bununla kesinlikle hiçbir ilgisi yok. Ortaklarımızın kendileri çok sayıda hata yaptı ve şimdi suçlayacak birini arıyorlar. Elbette bu anlamda Rusya bunun için en uygun aday. değerlendirmesinde bulundu.
"TAHIL SEVKİYATI İÇİN BELARUS'A YÖNELİK YAPTIRIMLAR KALDIRILMALI"
Ukrayna’dan tahıl sevkiyatının gerçekleştirilebilmesi için çeşitli alternatif güzergahların bulunduğunu anlatan Rusya Devlet Başkanı Putin "En kolay ve ucuz güzergah Belarus" yorumunu yaptı. Tahılın, Belarus üzerinden Baltık ülkelerinin limanlarına sevk edilebileceğini belirten Putin “Oradan da bütün dünyaya gönderilebilir. Ancak bunun için Belarus’a yönelik yaptırımların kaldırılması gerekiyor” sözlerini sarf etti. Putin, diğer alternatif güzergahlar olarak da mayınlardan temizlenmesi halinde Ukrayna limanlarına, Polonya’ya, Romanya’ya ve Rusya’nın kontrolündeki limanlara işaret etti.
LİMANLAR İÇİN GÜVENLİK SÖZÜ
Ukrayna’dan tahıl sevkiyatını Rusya’nın kontrolündeki limanlardan gerçekleştirebileceklerini belirten Vladimir Putin “Bu limanlara yaklaşma güvenliğini garanti edeceğiz, yabancı gemilerin girişini, Azak ve Karadeniz'de her yöne hareketini sağlayacağız” şeklinde konuştu.
"GIDA VE GÜBRE YAPTIRIMLARI ÇOK APTALCA"
ABD’nin gübre alanında Rusya’ya uyguladığı yaptırımların yol açtığı problemleri fark etmesinin ardından söz konusu yaptırımları kaldırdığını anlatan Putin, sözlerine şöyle devam etti: ABD'nin yaptığını Avrupalılar yapmadı. Benimle görüştüklerinde bu konuda bir şey yapmak lazım diyorlar ancak ardından durumu sadece daha da kötü hale getirdiler.. Gıda ve özellikle gübre alanında Rusya’ya uygulanan yaptırımlar kesinlikle dar görüşlü, hatalı, hatta çıkmaza yol açan aptalca bir politikadır.
"UKRAYNA'NIN TAHILI ABARTILIYOR"
Ukrayna’nın küresel tahıl piyasasındaki payı abartılıyor. Dünyada yılda 800 milyon ton tahıl ve buğday üretiliyor. Ukrayna’nın şimdi 20 milyon ton ihraç edebileceği söyleniyor. Küresel üretimle kıyaslandığında bu yüzde 2,5 pay demek.
Buğday koridorunun merkezi İstanbul: 20 milyon ton tahıl kurtulacak Ukrayna'nın 20 milyon ton tahılı Karadeniz'den geçip dünyaya ulaşacak. Kontrol merkezi İstanbul'a kurulacak. Rusya'nın gemilerinde silah taşıma endişesine karşı arama yapılacak.
Rusya ile tahıl yolunu açıyoruz Mevlût Çavuşoğlu'ndan kıtlık korkusu çeken dünyaya nefes aldıran mesaj: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, askerî bir heyetle 8 Haziran'da Türkiye’ye gelecek. Buğday sevkiyatı için Karadeniz'de güvenli koridor açılmasını görüşeceğiz.