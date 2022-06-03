Türkiye Gazetesi

Sığınmacılar hakkındaki sert söylemleriyle gündemden düşmeyen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ sosyal medyadaki hareketiyle güldürdü. Özdağ, Beyazıt Öztürk ismiyle açılmış sahte bir hesabın paylaşımını alıntılayarak, "Tebrik ederim Beyazıt Öztürk. Ömrünü Türk halkının güvenliğini sağlamak için geçiren rahmetli babanın ruhu şad oldu" dedi. Ancak hesabın sahte olduğunu anlayan Özdağ, saniyeler içinde paylaşımını geri sildi.

SAHTE HESAPTAN MÜLTECİ TEPKİSİ

Ünlü sunucu Beyazıt Öztürk'ün isminin kullanıldığı hesabın paylaşımında "Son dönemde ülkemizde yaşanan sessiz istilaya sessiz kalmak istemedim. Yurdumuzun istikameti Atatürk ilke ve inkılaplarıyla ters düşmektedir. İsteğim, aydın kişilerin artık konuşmaya başlamasıdır. Bugün susarsanız, yarın konuşacak bir vatanınız olmayacak. Artık ben de buradayım." ifadeleri kullanıldı.

ANINDA SİLDİ!

Ümit Özdağ ise bu paylaşımı alıntılayarak, "Tebrik ederim Beyazıt Öztürk. Ömrünü Türk halkının güvenliğini sağlamak için geçiren rahmetli babanın ruhu şad oldu" dedi. Ancak olayın aslının anlaşılmasının ardından Özdağ, söz konusu paylaşımını silmek zorunda kaldı.

Bakanlıktan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu İçişleri Bakanlığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın sığınmacılara yönelik açıklamaları nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulundu. Özdağ'ın açıklamalarının, basın ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı, kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek mahiyette olduğu, halkı yabancılara karşı kin ve tahrike yönlendirdiği belirtildi.

Adalet Bakanı Bozdağ'dan Ümit Özdağ'a tepki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ arasında yaşanan mülteci kavgasına ilişkin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan açıklama geldi. Bakan Soylu'yu ziyaret eden Bozdağ "Irkçılık hastalığını hiç kimse aziz Türk milletinin evlatlarına bulaştırmayı başaramayacaktır" dedi.

Ümit Özdağ'ın kimlik ve ruhsat sorduğu Suriyeli kuyumcu: Bizi hedef gösterdi Suriyeli kuyumcu Mustafa Hubu, dükkânına girerek kimlik ve ruhsat soran Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın kendilerini açıkça hedef gösterdiğini söyledi.

Ümit Özdağ: Yeni ittifak süreci Millet İttifakı+HDP şeklinde "Bizim ittifakımız Türk milletiyle" vurgusu yapan Özdağ, "Kılıçdaroğlu, Ağustos’tan bu yana yeni bir strateji izlemeye başladı" dedi.