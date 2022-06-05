Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Vatandaşların arasına karışan yüzü maskeli provokatörler önce etrafa molotofkokteyli attı, ardından bölgeye elektrik dağıtımı yapan STE Enerji’nin merkez binasını yaktı. Afrin Yerel Meclis yetkilileri, olayların protestocu gruba sonradan dâhil olan bazı şahıslar tarafından çığırından çıkarıldığını ve güvenlik güçlerinin bu isimlerden bazılarını teşhis ettiği bilgisini paylaştı. Afrinli Saher Mecdi, ilçede günlük ortalama 3-4 saat elektrik kesintilerinin yaşanmaya başladığını, serinleme, yiyeceklerin saklanması, üretim ve ticari alanlarda yaşanan aksamalarla ilgili halkın sokağa indiğini anlattı. Kendisinin de ilk başladığı saatlerde protestolara destek verdiğini söyleyen Saher Mecdi “Sonradan bazı şahıslar gruba dâhil oldu ve ‘Türk askerî ve sivil kurumlarına saldıralım, Meclis’i yakalım, sınıra yürüyelim, araçları tahrip edelim’ gibi provokatif sloganlarla kalabalığı tahrik etmeye başladı. Ben ve birçok kişi o anda bu olayın bir terör eylemine dönüştüğünü gördük oradan ayrıldık. Sonra da Meclis’e ve şirket merkezine gidip her şeyi tahrip ettiler, yaktılar. Meşru bir itirazı Türkiye aleyhinde bir provokasyona dönüştürmeye çalıştılar” dedi.

ÇATIŞMALARDA İKİ ÖLÜ

Olayların tırmandığı saatlerde kısa süreli çatışmaların yaşandığı ve iki kişinin öldüğü belirtildi. Gece geç saatlerde bastırılan olayları dün sabah cenaze sebebiyle yeniden başlatmak istediler ve terör örgütü destekçileri bazı bölgelerde barikatlar kurup lastik yaktı. Günün ilerleyen saatlerinde şehir merkezi ve ilçelerde de tam kontrol sağlandı. Bu arada el-Bab, Mare ve Soran gibi merkezlerde de elektrik kesintileri ve fiyat artışlarına yönelik gösteriler düzenlendi.

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