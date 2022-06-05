Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 4. ayına doğru yaklaşıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy verdiği röportajlarda her seferinde Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü korumanın önemini vurguluyor.

Zelenskiy bu hafta Newsmax'a verdiği bir röportajda Zelensky ‘Topraklarımız bizim topraklarımızdır: Bu bizim bağımsızlığımız, bizim egemenliğimizdir; mesele bu." Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne tekrar vurgu yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden basın toplantısında soruları cevapladı ve bir gazetecinin Ukrayna ile ilgili sorduğu soruya verdiği cevapla şaşırttı.

Biden, savaşın ilk günlerinden beri Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü koruması için mücadele etmesi gerektiğini birçok kez vurgularken bir gazetecinin ‘Ukrayna, barış için Rusya’ya toprak vermeli mi? diye sordu.

Biden ise gazetecinin sorusuna Ukrayna’nın toprak vermesi gerektiğini söyleyerek, "Ancak bir taviz verilmesi gerekiyor. Barış için Ukrayna’nın toprak konusunda taviz verip masaya oturması gerekebilir" ifadelerini kullandı.

Oysa Biden bugüne kadar röportajlarında Ukrayna’nın son Ukraynalı kalana kadar savaşması yönünde beyanlarda bulunmuştu.

Zelenskiy kötü haberi verdi: Ukrayna topraklarının yüzde 20’si Rusya kontrolünde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun şu anda Ukrayna topraklarının yüzde 20'sinin kontrolünü elinde tuttuğunu duyurdu.

Johnson ve Biden Ukrayna'ya yardımı görüştü İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna'ya desteği görüştü.