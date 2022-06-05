Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşta tansiyon daha da yükseliyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın geçtiğimiz gün Ukrayna’ya yeni destek paketini açıklamasından sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rossiya-1 devlet kanalına ABD'nin Ukrayna'ya çoklu fırlatma sistemleri tedarikiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD çoklu fırlatma roket sistemlerinin Ukrayna'ya tedarikinin esasen hiçbir şeyi değiştirmediğini belirten Putin, çünkü Ukrayna ordusunun daha önceden bu tür Rus ve Sovyet yapımı Grad, Smerç, Uragan gibi çok namlulu roketatarlara sahip olduğunu hatırlattı.

Bu tür silahlarda menzilin sistemin kendisine değil, kullanılan füzelere bağlı olduğuna dikkat çeken Putin, Ukrayna'ya tedariki söz konusu olan füzelerin tipine göre uçuş mesafesinin 45-70 kilometre olduğunu, halbuki Grad, Smerç ve Uragan çok namlulu roketatarlarda, atılan füzelerin de 40-70 kilometre mesafeye sahip olduğunu ifade etti.

Dolayısıyla bunun yeni bir şey olmadığının altını çizen Putin, ABD ve diğer ülkelerden Ukrayna'ya yapılan bu tür silah teslimatlarının sadece Kiev'in askeri teçhizat kayıplarını telafi etmekle ilişkilendirilebileceğini dile getirdi.

Putin, "Genel olarak ek teslimat etrafındaki tüm bu yaygaranın bence tek amacı var: Silahlı çatışmayı mümkün olduğunca uzatmak." ifadesini kullandı.

‘HENÜZ VURMADIĞIMIZ NESNELERİ VURURUZ ‘

Rusya'nın, daha uzun menzilli füzelerin Ukrayna'ya teslim edilmesi durumunda bundan sonuçlar çıkaracağını kaydeden Putin, "O zaman füzelere ihtiyaç var. Evet, eğer onlar (uzun menzilli füzeler) sevk edilirse, o zaman bundan uygun sonuçlar çıkaracağız ve elimizde yeteri kadar bulunan imha araçlarını henüz vurmadığımız nesnelere saldırmak için kullanacağız." dedi.

Putin: Ukrayna'nın tahılı Belarus üzerinden ihraç edilebilir Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’dan tahıl sevkiyatının gerçekleştirilebilmesi için çeşitli alternatif güzergahların bulunduğunu söyledi. Putin, en iyi güzergahın Belarus'tan geçmesi olduğunu aktardı.

Putin 'Tüm önlemler uygulamaya geçirilsin' deyip talimat verdi: Sibirya'ya yapay yağmur Putin, yaz dönemlerinde Sibirya'da çıkan orman yangınlarına karşı Rusya'nın Sibirya Bölgesi'ndeki Yakutistan'da yapay yağmurlar yağdırılması yönünde emir verdi.