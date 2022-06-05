Türkiye Gazetesi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'ya ait bir Mig-29 savaş uçağı ile silah ve askeri teçhizat taşıyan AN-26 model askeri nakliye uçağını düşürdüklerini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus askeri birliklerinin taarruzlarının sürdüğünü belirten Konaşenkov, Rus hava kuvvetlerinin havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Kiev’in eteklerindeki bir vagon tamir işletmesinde bulunan Doğu Avrupa ülkelerinden gönderilmiş T-72 model tanklar ve diğer zırhlı araçları imha ettiğini bildirdi.

Havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Donetsk bölgesinde bulunan Kramatorsk, Drujkovka ve Çasov Yar yerleşim birimlerindeki Ukrayna ordusunun çatışmalar esnasında hasar alan askeri araçlarının onarıldığı atölyelerin imha edildiğini kaydeden Konaşenkov, bunların dışında Ukrayna ordusunun 81. ve 95. hava indirme muharebe tugayı komuta merkezleri ve 6 askeri alanın yok edildiğini dile getirdi.

Saldırılar sonucunda Donetsk’te Çerkossoye yerleşim birimi ve Zaporijya bölgesindeki Orehov yerleşim birimi yakınlarında 2 Osa-AKM hava savunma füze sisteminin yok edildiğini ifade eden Konaşenkov, Harkiv bölgesinde Korotıç yerleşim birimi yakınında 2 çok namlulu roketatar taşıyan araç, Donetsk bölgesinde Mayaki ve Slavyansk yerleşim birimleri yakınında 3 topçu cephaneliği ve Seversk’te ABD üretimi AN/TPQ-50 model radar sisteminin vurulduğunu aktardı.

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Konaşenkov, Rus hava muharebe taktik birliklerinin 3 komuta merkezi, 65 askeri bölge ve 3 mühimmat deposunu ateş altına aldığını belirterek, hava saldırıları sonucunda 350’den fazla Ukraynalı milliyetçi güç ile pek çok askeri teknik aracın etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Hava mücadelesi esnasında Donetsk bölgesinde Slavyansk civarında Ukrayna hava kuvvetlerine ait Mig-29 savaş uçağının düşürüldüğünü bildiren Konaşenkov, Rus hava savunma sistemlerinin, Odessa civarında Ukrayna'ya ait silah ve askeri teçhizat taşıyan AN-26 model askeri nakliye uçağını vurduğunu ifade etti.

Donetsk, Luhansk, Harkiv, Zaporijya bölgelerindeki farklı yerleşim birimlerinde 10 Ukrayna insansız hava aracının vurulduğunu aktaran Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 189 uçak, 129 helikopter, 1114 insansız hava aracı, 330 hava savunma füze sistemi, 3 bin 416 tank ve zırhlı araç, 470 çok namlulu roketatar, 1778 obüs ve havan topu, 3 bin 419 özel askeri araç yok edildi." dedi.

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