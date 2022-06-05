Türkiye Gazetesi

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de sabah saatlerinde birden fazla patlamanın meydana geldiği açıklandı. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko yaptığı açıklamada, “Başkentin Darnitsky ve Dniprovskyi bölgelerinde bu sabah füze saldırıları düzenlendi. Şehirde meydana gelen patlamalarda can kaybı yaşanmazken, 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı” dedi.

Kiev'in merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Brovary kasabasının yetkilileri ise Kiev’e düzenlenen saldırılardaki dumandan siyah karbon kokusu geldiğine dair raporlar olduğu nedeniyle bölge sakinlerini evlerinde kalmaya çağırdı.

Kiev’de hayat normale dönüyor Rusya'nın Ukrayna'ya karşı işgalinde büyük bir direniş gösteren Ukrayna’nın başkenti Kiev’de güvenlik önlemleri azaltılıyor. Şehirde, Özgürlük Meydanı'daki barikatlar da kaldırıldı.

Bir efsane daha çöktü: Kiev'in Hayaleti uydurmaymış Rus uçaklarına geçit vermeyen Ukraynalı bir pilot, Kiev'in Hayaleti olarak nam saldı. Bu kişinin, mart ayında ölen bir binbaşı olduğu iddia edildi. Ancak Ukrayna Hava Kuvvetleri, olayın tamamen efsane olduğunu söyledi.