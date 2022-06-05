Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden ve eşinin Delaware eyaletinde sahil evlerinde uçuş yasağına rağmen bir uçağın yaklaşması nedeniyle panik yalandı. Yasak bölgeye giren uçak sonrası Gizli Servis alarm durumuna geçti.



ABD Başkanı Joe Biden ve eşi first Lady Jill Biden’ın Cumartesi günü Delaware’da eyaletinde bulunan evlerine küçük bir uçağın yaklaşması nedeniyle panik yaşandı. Biden çiftinin güvenlikleri gereği Gizli Servis harekete geçti ve çift derhal evden tahliye edilerek bir itfaiye istasyonuna götürüldü.

İki tane savaş uçağı yasak bölgeye giren uçağı engellemek için havalandı. Olayla ilgili Gizli Servis'ten de açıklama yaptı ve Açıklamada pilotun doğru telsiz kanalını kullanmadığı ve uçuş yönergelerini takip etmediği açıklandı. Yine de pilot gizli servis tarafından sorguya alındı

Biden ailesi Rehoboth Beach kentindeki evlerine geri döndükleri açıklandı.



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