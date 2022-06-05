Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Suriye'deki PKK inlerine yönelik operasyon hazırlıkları sürerken, operasyondan rahatsız olan eli kanlı terör örgütü PKK yandaşları Avrupa’da sokağa döküldü. Fransa’dan gelen skandal ‘ideolojik kamp’ görüntülerinden sonra İtalya’nın başkenti Roma’da aynı görüntülere sahne oldu.

ADETA AVRUPA DEĞİL KANDİL

Avrupa’nın adeta Kandil’e döndüğü son günlerde Roma’da toplanan eli kanlı terör örgütü PKK yandaşları, örgüt lehine yürüyüş düzenledi.

PKK'nın sözde gençlik hareketlerince organize edilen yürüyüşte, terör örgütüyle bağlantılı sözde dernek ve grupları simgeleyen bez parçaları taşındı, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri taşındı.

“TÜRKİYE’YE KARŞI ROJAVA’NIN YANINDAYIZ”

Yürüyüşe katılan İtalya'nın en büyük şehirlerinden birisi olan Palermo'nun Belediye Başkanı Leoluca Orlando adeta örgüt savunuculuğuna soyundu. Leoluca Orlando yaptığı açıklamada, "Türk işgaline karşı ve barış hakkını savunmak için bu gösteriye katılıyorum. Türkiye’ye karşı Rojava'nın yanındayız" ifadelerini kullandı.

Fransa'dan skandal karar: PKK yandaşlarına "ideolojik eğitim kampı" izni Fransa'da terör örgütü PKK yandaşlarının "ideolojik eğitim kampı" düzenlemesine izin verildiği ortaya çıktı.

İsviçre’de PKK yandaşları Türklere saldırdı İsviçre’nin Basel kentinde PKK yandaşları, 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali kutlamalarına katılan Türklere saldırdı. PKK lehine sloganlar atan 30 kişilik grup saldırıda 6 kişiyi yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.