Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM), Kızıldeniz'deki Safir petrol tankerinin petrol sızdırması sonrası bir açıklama yayımladı. BM Yemen Ofisi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Safir tankerinin büyük miktarda petrol sızdırması Kızıldeniz'de çevre felaketine yol açar" ifadelerine yer verildi.

Yemen'in 7 yıldan uzun süredir iç savaşlar nedeniyle yıkıma uğradığı belirtilen açıklamada, Kızıldeniz'de meydana gelebilecek çevre felaketine ilişkin bir rapor da paylaşıldı.

PATLAMA VE SIZINTI RİSKİ TAŞIYOR

Raporda, Safir petrol tankerinin Yemen'in batısındaki Hudeyde ilinin 4,8 deniz mili açığında beklediği belirtilerek, patlaması veya petrol sızıntısı riski taşıdığı aktarıldı.

Tankerdeki petrolün sızıntısı durumunda çevre felaketinin doğaya, turizme ve balıkçılığa ciddi şekilde olumsuz etki yapacağı vurgulanan raporda, Suudi Arabistan, Eritre, Cibuti ve Somali'nin yanı sıra Mısır'ın da bu durumdan etkilenebileceği kaydedildi.

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