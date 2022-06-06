Türkiye Gazetesi

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, ABD'nin petrol şirketlerine Venezuela'da yeniden faaliyetlerine başlaması için lisans verdiğini açıkladı. ABD tarafından ülkesine yönelik uzun süredir uygulanan ekonomik yaptırımların bir miktar gevşetildiğini belirten Maduro “ABD’nin Chevron'a, Eni'ye ve Repsol'a Venezuela'da gaz ve petrol üretimini başlatmaları için lisans vermesi, küçük ama önemli adımlardır” dedi. ABD, Maduro’nun 2018’de yeniden başkan seçilmesi sonrası Venezuela’ya petrol ambargosu da dâhil olmak üzere toplu ekonomik yaptırımlar uygulamıştı. ABD yönetiminin, iktidar ile muhalefet arasında Ekim 2021'de kesilen diyalog müzakerelerinin yeniden başlatılmasını teşvik için bu adımları attığı değerlendiriliyor. Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkesi Venezuela’da yaklaşık 303 milyar 200 milyon varil kanıtlanmış petrol rezervi bulunuyor ancak ülke dünya petrol üretiminde ilk 20 listesine bile giremiyor.

AB’nin kararı petrol fiyatlarını vurdu! Brent petrol son 3 ayın zirvesinde: Benzin ve motorine zam gelecek mi? AB ülkelerinin Rus petrolüne karşı aldığı ambargo kararı sonrası Brent petrol uçuşa geçti. AB ülkeleri tarafından alınan kararda Rusya'dan petrol ithalatının yüzde 90'ını bu yılın sonuna kadar kesme konusunda anlaşıldı. Alınan karar sonarı 123 dolara kadar dayanan Brent petrol, son 1 haftada yüzde 9 yükselerek son 3 ayın zirvesini görmüş durumda. Brent petroldeki bu yükseliş ise ‘Benzin ve motorine zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi?’ sorularını gündeme getirdi.