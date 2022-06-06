Türkiye Gazetesi

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Twitter hesabından yakıt aldığı akaryakıt istasyonundaki fiyat panelini paylaşarak, "Yakıt fiyatları 50 eyaletin tümünde yine rekor kırdı. Ocak 2021'de benzinin galon fiyatı 2,39 dolardı." ifadelerini kullandı.

Mike Pence, ABD Başkanı Joe Biden'a, ABD'deki Keystone başta olmak üzere petrol boru hatlarının inşaatının durdurulmasını ima ederek "Amerikan enerjisinin önünü aç" çağrısında bulundu. Paylaşılan fotoğraflarda benzinin galon fiyatı 4,89 dolar, dizelin fiyatı ise 5,49 dolar olarak gözüküyor.



Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Twitter paylaşımı

ABD'de haziran başında benzinin ortalama fiyatı galon (yaklaşık 3,8 litre) başına 4,67 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.



Akaryakıt fiyatları ABD'de rekor tazeledi ABD'de benzin fiyatları son dönemde rekor üstüne rekor kırıyor. Bir ay önce 4,178 dolar olan benzinin galon fiyatı, 4,619 dolara yükselerek rekor tazeledi.

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine bir zam daha geliyor (1 Haziran 2022 güncel akaryakıt fiyatları) AB ülkelerinin Rus petrolüne uyguladığı zam sonrası Brent petrol yükselişe geçerek 120 dolara kadar çıktı. Brent petroldeki bu yükseliş ise akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi oluşturmuştu. Beklenen zam haberi de geldi. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzinin litresine 1,22 kuruş. Motorinin litresine 1,49 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Peki akaryakıt fiyatlarında indirim ya da zam var mı? Benzine ne kadar zam gelecek? Motorine zam geliyor mu? 1 Haziran 2022 benzin, motorin, LPG ne kadar, kaç TL?