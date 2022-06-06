Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye'yi ziyaretlerde tarihlerinin değişmesi bekleniyor. Rusya,Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği yeni harekat öncesi ziyareti öne çekti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, yarın Türkiye'ye gelecek.

Lavrov, Suriye'ye yeni hareket öncesi Türkiye ziyaretini öne çekti. Lavrov'un 8 Haziran'da Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN OPERASYON SİNYALİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın tepelerine çökeriz' sözlerinden sonra tüm gözler Suriye sınırına çevrilmiş durumda. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu gelecek emri bekliyor. Operasyon haberiyle panikleyen PKK/YPG'li teröristler rejim bayrağıyla kendilerini korumaya çalışıyor.

Mehmetçik Türkiye'nin sınırını terörden temizlemek için operasyondan operasyona koşarken, Rusya'dan flaş bir adım geldi. Rusya, Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği yeni harekat öncesi ziyareti öne çekti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, yarın Türkiye'ye gelecek.

ALMAN BAKAN’DAN ANKARA’YA ZİYARET

Bu kritik ziyaretin ardından 9 Haziran Perşembe günü Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek. PKK'nın Almanya ve Fransa'da düzenlediği gösteriler nedeniyle, Dışişleri Bakanlığı iki ülkeye nota vermişti. Alman bakanın Ankara ziyaretinde konunun gündeme gelmesi bekleniyor.

3 ülkeden Lavrov'a rest: Hava sahalarını kapattılar Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı ziyaret edecek olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'dan hava sahası engeli geldi.

Lavrov: Putin ve Erdoğan, mayınların temizlenmesi için anlaştı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptıkları son telefon görüşmesiyle ilgili bilgi verdi. Lavrov, iki liderin Ukrayna limanlarının mayınlardan temizlenmesine Türkiye'nin yardım etmesi konusunda anlaştığını ifade etti.