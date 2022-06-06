Türkiye Gazetesi

Kraliçe Elizabeth’in tahttaki 70. yılı için düzenlenen Platin Jübile kutlamaları, çocuklarıyla birlikte İngiltere’ye gelen çiftin küskünlükleri ortadan kaldırmak için son fırsatları olarak görülüyordu.

Sussex Dükü ve Düşesi, 4 gün süren kutlamalarda sadece 3 Haziran cuma günü St Paul Katedrali’nde yapılan Şükran Günü Ayini’nde kamuoyu önünde görüldü.

Meghan Markle-Prens Harry

Kraliçe Elizabeth Buckingham Sarayı’nın balkonunda halkı selamlarken kendisine eşlik edenler arasında da bulunmayan çift, kutlamaların son gününde yapılan şatafatlı geçit töreninden önce ülkeden ayrıldı.

Çift, uçakla pazar günü Santa Barbara’daki evlerine geldi. Çiftin hayal kırıklığı, araçla evlerine gelirken yüzlerinden okunuyordu. İngiltere ziyaretinde çiftin sempati oluşturması beklenen çocukları Lilibet ve Archie de hiç ortalarda görünmedi.

Saraydan bir kaynak, “Hiçbir özel muamele olmadı, geldikleri gibi gittiler. Kraliçe'nin 70 yıllık saltanatının kutlandığı Platin Jübile’de bir rolleri olmadı” dedi.

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Kraliçe Elizabeth'in 70. yıl taht kutlama töreni Platin Jübile başladı İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yıl dönümüne özel düzenlenen Platin Jübile kutlamaları, başkent Londra'daki Buckingham Sarayı'nda askeri geçit töreni ile başladı.