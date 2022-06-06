Rusya-Ukrayna savaşı sonrası dünyada gıda krizi yaşanıyor. Bütün ülkeler, Ukrayna'dan buğday tedarikin sürmesi için güvenli bir koridor oluşturulmasını bekliyor.
Bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, tahıl ihracatına ilişkin müzakerelerin BM’nin yanı sıra Baltık ülkeleri ve Polonya ile sürdüğünü ancak yolun uzak olması sebebiyle bu güzergahın öncelikli olmadığını aktardı.
Ukrayna’nın Odessa limanları üzerinden her ay 10 milyon ton tahıl ihraç edebileceğini vurgulayan Zelenskiy "Şimdi orada 22-25 milyon ton tahıl bloke edilmiş durumda. Sonbaharda Odessa'da 75 milyon ton tahılımız olabilir. Ne yapacağız? Dolayısıyla limanlar olmadan yapamayız" dedi.
"RUSYA İLE MÜZAKERE PLANIMIZ YOK"
Ukrayna'nın, kendisi için faydalı olmayacak bir sonuca ikna edilmeye çalışıldığını vurgulayan Zelenskiy, uluslararası toplumda savaşla ilgili yorgunluğun arttığını ve herkesin kendisi için yararlı bir sonuç istediğini ifade etti. Rusya ile savaşın sona ermesine yönelik henüz bir planın olmadığını aktaran Zelenskiy "Herhangi bir plan üzerinde müzakeremiz yok. Bu tür müzakereler bugün sıfır seviyesinde. Tabii ki herkes bizi, bizim için kesinlikle faydalı olmayan bir sonuca doğru mümkün olduğunca zorlamak istiyor" diye konuştu.
"2 BİN 500 UKRAYNA ASKERİ ESİR TUTULUYOR"
Azovstal'dan çıkarılan 2 bin 500'den fazla Ukraynalı askerin Rusya'da esir tutulduğunu da kaydeden Zelenskiy "Bütün Ukraynalı esirlerin evlerine dönmeleri için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Putin: Ukrayna'nın tahılı Belarus üzerinden ihraç edilebilir Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’dan tahıl sevkiyatının gerçekleştirilebilmesi için çeşitli alternatif güzergahların bulunduğunu söyledi. Putin, en iyi güzergahın Belarus'tan geçmesi olduğunu aktardı.
Buğday koridorunun merkezi İstanbul: 20 milyon ton tahıl kurtulacak Ukrayna'nın 20 milyon ton tahılı Karadeniz'den geçip dünyaya ulaşacak. Kontrol merkezi İstanbul'a kurulacak. Rusya'nın gemilerinde silah taşıma endişesine karşı arama yapılacak.