Türkiye Gazetesi

Dominik Cumhuriyeti’nde Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Orlando Jorge Mera, ofisinde vurularak öldürüldü. Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Mera’nın yakın arkadaşı olan Miguel Cruz tarafından vurulduğu ve gözaltına alındığı belirtildi.

"7 EL SİLAH SESİ DUYULDU"

Başkent Santo Domingo’da bulunan bakanlık binasına çok sayıda polis ve acil durum personeli gönderilirken, Turizm Bakanlığının da yer aldığı bina güvenlik çemberi altına alındı. Görgü tanıkları, saldırı sırasında 7 el silah sesi duyduklarını aktarırken, saldırı anında Bakanlıkta bulunanlar ise duvarlardan atlayarak kaçtı.

Aynı zamanda avukat olan Mera, Modern Devrimci Parti'nin kurucu üyesiydi ve Ağustos 2020'de Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak atanmıştı.

İran'da bir suikast daha: Binbaşı öldürüldü, eşi yaralandı İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan Albak Seyyah Hodayi’nin uğradığı suikast sonucu öldürülmesinden sonra ülke ikinci bir suikast haberi ile sarsıldı. Ülkenin güneydoğusunda bir binbaşı aracına düzenlenen saldırıda öldürüldü.

Haiti Devlet Başkanının suikastçısı kırmızı bültenle aranan şahıs İstanbul’da yakalandı Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise’ye suikast düzenleyerek öldüren ve uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan Samir Handan ABD’den Ürdün’e giderken İstanbul’da yakalandı.

Irak Başbakanı Kazimi'ye suikast girişimi Irak’ın başkenti Bağdat’ta hükûmet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge’de güçlü bir patlama meydana geldi. Daha sonra yapılan açıklamada Başbakan Mustafa el-Kazımi’nin buradaki evinin silahlı insansız hava aracı ile saldırıya uğradığı, Kazımi'nin ise olaydan yara almadan kurtulduğu bildirildi.