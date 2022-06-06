Türkiye Gazetesi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da Covid-19 salgını sırasında karantina kurallarını ihlal eden partiler düzenlediği ortaya çıkmıştı. Bu sebeple uzun süredir eleştiri ve istifa baskısı altındaydı. Para cezası da alan Johnson, partisinin bazı milletvekilleri ve muhalefet tarafından parlamentoya yalan söylemekle suçlanmıştı.

İngiliz Başbakan, liderlik pozisyonuyla ilgili vekillerin sunduğu güvensizlik mektuplarının sayısının 54'ü geçmesinin ardından parti içi güven oylamasına gitti. Boris Johnson, TSİ 20.00-22.00'de yapılan oylamadan zaferle çıktı.

Muhafazakar Parti meclis grubunda yapılan oylamayı Johnson 148'e karşı 211 oyla kazandı. Başbakan Johnson'ın, partisinden güvenoyu almasıyla 12 ay boyunca kendisi hakkında güvensizlik oyu istenemeyecek.

Boris Johnson'ın koltuğu sallanıyor İngiltere'de Covid-19 karantina sürecinde Başbakanlıkta düzenlenen partilerle ilgili soruşturmanın ardından Boris Johnson'a yönelik kendi partisinden sesler yükseliyor. Johnson'ın partisinden istifasını talep eden milletvekillerinin sayısı 28’e yükseldi.

Boris Johnson'dan Putin'e karşı '6 maddelik plan' İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılara karşılık vermek için Putin’e karşı 6 maddelik bir plan hazırladığını açıkladı.