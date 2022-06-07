Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci 1963 yılında ortaklık anlaşması ve 1987 yılında topluluğa yaptığı tam üyelik başvurusuyla ivme kazanan uzun ve sancılı bir süreç. 26 Haziran 2018’de Konsey, Türkiye’nin AB’den uzaklaştığını öne sürerek katılım müzakerelerinin fiilen durdurdu. 15 Aralık 2021 tarihinde ise AB Türkiye ile üyelik müzakerelerinin dondurulmuş olarak kalmasına karar verdi. Katılım müzakerelerinin durma noktasına geldiğini savunan ve Türkiye’nin AB’den uzaklaştığını tekrar belirten AB, Osman Kavala davasına değindi.

“TÜRKİYE AB İÇİN KİLİT ORTAK”

AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Türkiye'nin AİHM kararlarını uygulamadığını, bu nedenle endişeli olduklarını ifade etti. “Türkiye, ortak çıkar alanlarında AB için kilit önemde bir ortak olmayı sürdürüyor.” diyen Varhelyi, son aylarda AB ile Türkiye arasındaki gerginliğin azaldığını, iki taraf arasında pozitif gündemin başlatıldığını hatırlattı. Varhelyi, Türkiye ile ticaret, iklim, göç, güvenlik ve sağlık gibi ortak çıkar alanlarında iş birliğini ilerletmek için yakın teması sürdüreceklerini belirterek, “Yeşil dönüşüm, enerji ve Kovid-19 sonrası ekonomik düzelme gibi ortak sınamaları ele almalıyız.” diye konuştu.

AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi

MÜLTECİLER İÇİN DESTEK

AB’nin Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılara yönelik 3 milyar euroluk yardımın kullanılması konusunda görüşmelerin devam ettiğini aktaran Varhelyi, 2 milyon kişi için temel ihtiyaçların desteklenmesi sosyal ve ekonomik destek, koruma gibi alanlarda görüşmeler yapıldığını bildirdi. Varhelyi, bunlara ilaveten düzensiz göçün engellenmesi amacıyla Türkiye'nin sınırlarının korunması konusunda destek için çalışmalar yapıldığını kaydetti.

“TÜRKİYE’NİN ATEŞKES ÇABALARI ÖNEMLİ”

Dış politikaya değinen ve Kıbrıs meselesinin en önemli sorunlardan biri olarak durduğunu söyleyen Varhelyi, Ukrayna konusunda ise “Türkiye'nin devam eden aktif diplomasisi ve Ukrayna ile dayanışması, ayrıca ateşkes için çabaları önemlidir. Gerginliğin düşürülmesi için Türkiye'nin oynadığı yapıcı rolü memnuniyetle karşılıyoruz.” dedi.

Avrupa Parlamentosunun Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor

RAPOR YARIN OYLANACAK

Varhelyi, Rusya'ya yönelik yaptırımların etrafından dolanılmasını engellemek amacıyla Türkiye'den ilave duyarlılık beklediklerini, bu konudaki politikalarını AB ile uyumlu hale getirmesini arzu ettiklerini kaydetti. Avrupa Parlamentosunun Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor da demokratik standartlar konusunda Türkiye'ye eleştirileri yineledi ve hukukun üstünlüğü, özgürlükler ve haklar alanlarında Türkiye'nin gidişinin olumsuz olduğunu ileri sürdü. İspanyol milletvekili Nacho Sanchez Amor'un hazırladığı rapor, yarın genel kurul oturumunda oylanacak.

Avrupa Birliği'nden Rus petrolü kararı Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını devam ettirmesi nedeniyle Rusya'dan petrol alımını yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 90 azaltma konusunda anlaştı.