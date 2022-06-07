Türkiye Gazetesi

NorthWalesLive'ın haberine göre, 19 yaşındaki Monique Shaw, Pwllheli'deki evinde yeğeni Eden için bir parti düzenledi. Bebeğin birinci yaş gününde evde bulunan kedi, ağzında yılanla içeriye girdi ve yılanı tam da yemek masasının yanına bıraktı. İçeride bulunan herkes çok korktu ve kaçışmaya başladı.

Davetliler doğum günü pastasını bekliyordu ancak bir anda engerek yılanını karşılarında gördüklerinde ne yapacaklarını şaşırdılar.

Monique, kedinin yılanı yere bıraktığını gördüğünü, ardından teyzesi, eniştesi ve diğer konukların bahçeye kaçıştığını söyledi.

Yaşadıkları ev, engerek yılanlar için tipik bir yaşam alanı olan kum tepelerine yakındı. Kedi daha önce kum tepelerinden küçük kertenkeleler bulup getirmişti ama ilk kez bir yılanı eve taşıyordu.

"KESİNLİKLE BİR METREDEN UZUNDU"

Olayı anlatan Monique, “İlk başta ne olduğundan emin değildim. Birisinin 'bu bir yılan' dediğini duyana kadar kedinin bir kuş ya da fare getirmiş olabileceğini düşündüm. Kedi, yılanı herksin önünde oturma odasında yere düşürdü. Yılan kocaman görünüyordu, kesinlikle bir metreden daha uzundu. Ölü mü canlı mı olduğunu kimse anlamadı. Amcam onu ​​kum tepelerine geri götürmek için faraş ve fırça kullanarak bir kutuya aldı.”

Yılan kontrol altına alınınca herkes derin bir nefes aldı. Eve giren davetsiz misafir neyse ki kimseye zarar vermemişti.

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