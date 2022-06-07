Türkiye Gazetesi

ABD'de Texas'taki ihbar yetkilileri de şaşırttı. Amerikan timsahları genelde nehir ve göllerle bunların civarında ve bataklıklarda yaşar. Bir timsah ise Texas’ta çölde görüldü. Midland şerif ofisi, bir karavan parkı sakininin, aracının altında bir timsah olduğu ihbarında bulunması üzerine harekete geçti.

El Paso ve Fort Worth arasındaki parkta karavan altındaki timsah görevlilerin uzun çabaları sonucu yakalanarak veterinere teslim edildi. Hayvanın akıbetine daha sonra karar verilecek.

Olay yerinde “nadir görülen bir manzara” ile karşılaştıklarını belirten şerif ofisi, olayın fotoğraflarını Twitter’da paylaştı. Timsahın bölgeye nasıl geldiği bilinmiyor. Şerif ofisinden yapılan açıklamada, “Sahibinin, kaybolduğu belli olan arkadaşımızı bulmak için aramasını umuyoruz” denildi.

Timsahın avı olmaktan kafasına yumruklar savurarak son anda kurtuldu Hindistan'da arkadaşlarıyla suya nehre giren 14 yaşındaki çocuk timsah saldırısına uğradı. Timsahın kafasına yumruklar savuran çocuk 10 dakikayı geçen mücadelenin sonunda kurtuldu.

Nehirden zıpkın gibi fırlayan timsah küçük çocuğu kaptı! Dakikalar sonra yaşananlara kimse inanamadı Hindistan'da serinlemek için suya giren 14 yaşındaki çocuk timsah tarafından alıkonuldu. Timsah küçük çocuğu suyun içine soktu. 10 dakika sonra yaşananları kimse beklemiyordu.

Dev timsah su samuru yavrularına saldırdı! Karşılaştığı ordu ile neye uğradığını şaşırdı Nehirdeki bir timsahın su samuru ailesine saldırdığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Yavru su samurlarına saldıran timsah, diğer aile üyelerinin birleşip savunmaya geçmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Kalabalık su samuru ordusuna karşı boyun eğmek zorunda kalan timsah kaçmak zorunda kaldı.