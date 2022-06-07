Türkiye Gazetesi

Ukrayna’nın Kharkiv kentinde araba ile kaçmaya çalışan 52 yaşındaki Iryna Perlifon ve kızı 29 yaşındaki Karolina Rus askerleri tarafından farkedildi. Aracı durduran iki Rus askerini görünce panikleyen Ukraynalı anne kıza askerler kaçması için yardım teklifinde bulundu.



Korku ile yardım teklifini kabul eden anne ve kızı bir süre sonra başka bir Rus birliği tarafından farkedildi. Korku ile arabada saklanmaya çalışsalarda ateş açıldı. Rus askerlerinin ‘ateş etme’ ihbarlarına uymayan diğer birlik araçtakilere ateş açmaya devam etti. Anne Iryna Perflifon olay yerinde ve bir Rus askeri olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer Rus askeri ise yaralı şekilde kaçmayı başardı.

29 yaşında savaştan kaçarken annesini kaybeden Karolina, ‘Kimse bu durumu haketmiyor, acıdan perişan oldum’ dedi.

Rusya savaşta sivilleri de hedef alarak, savaş suçu işlemekle suçlanıyor.



Ukrayna’dan korkunç görüntüler! Rusya sivillerin olduğu binayı yerle bir etti Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 3 ay geride kaldı. Bölgede ise bilanço ağırlaşıyor. Rus birliklerinin korkunç saldırıları hız kesmeden sürüyor. Bölgeden paylaşılan son görüntü ise yürekleri sızlattı. Paylaşılan görüntülerde Kharkiv bölgesinde sivil halkın kullandığı Kültür Sarayı'nın Rus güçleri tarafından havaya uçurulduğu anlar yer aldı.

Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler: Rus askerden sivillere ölüm yürüyüşü Rusya-Ukrayna savaşı hız kesmeden devam ederken, bölgeden görüntüler bir kez daha dünyayı ayağa kaldırdı. Rus askerler, işgal bölgesinde gördükleri Ukraynalı savunmasız sivilleri sıraya sokarak kurşuna dizdi.