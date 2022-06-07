Türkiye Gazetesi

Suriye resmi devlet medyası SANA, İsrail savaş uçaklarının dün gece Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki bir bölgeye hava saldırısı düzenlediğini ve birçok bölgede hasar meydana geldiğini bildirdi.

Suriye ordusundan bir yetkili, "İsrail, Şam kentinin güneyindeki bazı noktaları hedef alarak işgal altındaki Suriye Golan yönünden bir hava saldırısı düzenledi. Hava savunmamız füzelere karşı gelerek çoğunu vurdu ve herhangi bir can kaybı yaşanmadı" dedi.

İsrailli yetkililer tarafından saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. İsrail, 2011 yılından bu yana Suriye'de İran destekli gruplara ve rejime ait noktalara saldırı düzenliyor.

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