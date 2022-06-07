Türkiye Gazetesi

ABD'nin New York kentinde metro istasyonunda yaşanan olay izleyenleri hayrete düşürdü. Bronx bölgesindeki Jackson Avenue metro istasyonunda bulunan kimliği belirsiz bir adam, platformda yürüyen 52 yaşındaki kadını arkadan takip ederek raylara itti.

O anlar istasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, durağa yaklaşan tren olmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. New York Polis Departmanı, Lincoln Hastanesine kaldırılan kadının hafif şekilde yaralandığını, başında ve kolunda kesikler olduğunu belirterek saldırganın yakalanması için halktan yardım istedi.

New York'ta yaşlılara ‘robot arkadaş’ dağıttılar ABD’nin New York Eyaleti Yaşlanma Ofisi, her geçen gün büyüyen yalnızlık salgınıyla mücadele için 800 yaşlı yetişkine robot bakıcıları dağıttı.

3 aylık bebeğini tren raylarını bıraktı! Oturup evladının ölümünü izledi Avustralya’da yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Melbourne kentinde yaşayan 32 yaşındaki Melissa Arbuckle, 3 aylık bebeğini tren raylarına bırakıp kaçtı. Olayı gören polis ekipleri ise anneyi yakalayarak hakim karşısına çıkardı. Genç kadının avukatı Arbuckle ise savunmasında akıl sağlığının bulunduğunu ve eylemi planlamadığını söyledi.