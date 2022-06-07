Türkiye Gazetesi

ABD’nin Montana eyaletinde cumartesi günü Ryker Webb isimli çocuk bahçede babasıyla beraber köpeğiyle oynuyordu. Babası kısa bir süre için eve girdi ve bahçeye geri geldiğinde küçük çocuğun olmadığını farketti. Aile perişan bir halde küçük çocuklarının çocuklarını aramaya koyuldu ancak küçük Ryker’ı bahçede bulamadılar.

Küçük Ryker'ın bulunması için çok sayıda kişi arama kurtarma çalışmalarında görev yaptı.

Polis ofisi devreye girdi ve arama kurtarma çalışmalarına çok sayıda kişi katıldı. Arama çalışmalarında köpekler ve dronlar ve helikopterler kullanıldı.

Dondurucu soğuğa yakın hava durumunun olduğu bölgede çalışamları zaman zaman kötü hava koşulları engelledi.

2 gün sonra küçük çocuk evlerinden yaklaşık 4 km uzaklıkta yol üzerinde kirli, üşümüş ve aç şekilde bulundu. Çocuğun bu koşullara rağmen sağ bir şekilde bulunması sevindirdi.

Minik Ryker ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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