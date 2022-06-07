Türkiye Gazetesi

Avrupa Parlamentosu'nun aldığı kararlar doğrultusunda, 2050 yılına kadar AB ülkelerinde trafik kazalarında ölümleri sıfıra indirme hedefi kapsamında bazı önlemler hayata geçiriliyor.

TEMMUZ AYINDAN İTİBAREN ZORUNLU OLUYOR

İspanya Trafik Genel Müdürlüğü, hem sürücünün hem de yolcuların güvenliğini artıran teknolojik yeniliklerin temmuz ayından itibaren üretilen tüm yeni araçlarda zorunlu olacağını duyurdu.

ALKOL TESPİT ETTİĞİ AN ARAÇ BLOKE EDİLECEK

Yeni teknolojilerde aracı bloke etme sistemine sahip alkolmetre kullanımı öne çıksa da ayrıca acil fren destekleme sistemi, arka koltuk emniyet kemeri uyarısı, akıllı hız sabitleyici, çapraz trafik algılamalı arka kamera, istem dışı veya yorgunluktan şerit değişikliğine karşı uyarıcı sistemler de üretimde zorunlu olacak.

"Alcolock" olarak adlandırılan sistemle, sürücünün aracını çalıştırmadan önce alkolmetreye üfleyerek kandaki alkol seviyesini ölçtürmek zorunda olacağı, 25 saniye içinde gelecek sonuçta alkol oranının izin verilenin üzerinde çıkması halinde sistemin motorun çalışmasına izin vermeyeceği bildirildi.

PARMAK İZİ VE YÜZ ALGILAMA TEKNOLOJİSİ İLE ÇALIŞACAK

Veri merkezi olacak "Alcolock" cihazında sahtekarlığı önlemek için parmak izi tanıma, yüz algılama veya dijital fotoğraf teknolojilerinin kullanılacağı belirtildi.

AB istatistiklerine göre, ölümcül trafik kazalarının yaklaşık yüzde 40'ında sürücünün alkollü olduğu sonucu çıkıyor.

Bodrum'da alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen turisti ezdi Muğla Bodrum'da alkollü sürücü dehşet saçtı. Şahsın, kaldırımda ezdiği İngiliz turist hayatını kaybetti.

Alkollü sürücü dehşet saçtı: Yaralılar var Elazığ'da alkollü sürücü seyir halindeki bir araca çarptı. Araçtaki 4 kişinin yaralanmasına sebep olan şahıs olay yerinden kaçtı.

Zincirleme kaza ortaya çıkardı: Biri Covid'li biri alkollü Edirne'de üç aracın karıştığı kazada otomobil sürücüsü kadın Covid-19 hastası çıktı, tır sürücüsünün ise 176 promil alkollü olduğu belirlendi. Covid-19 hastası kadın hastaneye sevk edilirken, alkollü tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.