Türkiye Gazetesi

Meksika'nın Puebla eyaletinde Cordoba ile Puebla şehirleri arasındaki karayolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. En az 20 aracın birbirine girdiği kazada, 2 ölü, 40 yaralı

YOL ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Meksika Ulusal Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, kaza sonucu bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi gönderildiği aktarılarak, ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kazanın ardından yol çift yönlü trafiğe kapatıldı. Kazanın, bölgede çıkan yangının neden olduğu dumanın görüş mesafesini azaltması sonucu meydana geldiği düşünülüyor.

Kaza bölgesinde çekilen görüntülerde, bazı araçların ters döndüğü ve kazazedelerin araçlarından çıkmaya çalıştıkları görüldü.

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