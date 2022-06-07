Türkiye Gazetesi

Almanya'nın iç istihbarat birimi Federal Anayasa Koruma Teşkilatı (BfV), 2021 yılı raporunu yayımladı. Terör örgütü PKK'nın geniş yer verildiği raporda şunlar kayda alındı:

PKK, Almanya'da Kürt halkının 'tek temsilcisi' olduğu iddiasıyla propaganda faaliyetleri yürütüyor. Örgüt, 'bağış' adı altında tahmini olarak 16 milyon 700 bin avro (Yaklaşık 300 milyon TL) haraç topladı. Bu, bir önceki yıla göre oldukça yüksek bir meblağ. Örgütün Avrupa genelinde topladığı haracın ise 30 milyon avroyu (538 milyon TL) aştığı tahmin ediliyor. Bu paralar, Türkiye’de terörün finansmanında kullanılıyor.

AVRUPA'DAN DAĞA ADAM TOPLUYORLAR

PKK’nın Almanya’daki Türk hedeflerine yönelik eylemler tehdidi de sürüyor. 2013’den günümüze kadar Almanya’dan 295 kişinin PKK saflarına katılmak üzere Ortadoğu ülkelerine gitti. Bu kişilerden 30’u, bu bölgelerde öldü. 150'si ise Almanya’ya geri döndü.

EN FAZLA ÜYESİ OLAN ÖRGÜT

Almanya'da örgüt, 4 saha, 9 eyalet ve 31 bölgeye ayrıldı. Bunların başında bir elebaşı bulunuyor. PKK'nın ülkede 14 bin 500 üyesi mevcut. Almanya'daki aşırılık yanlısı yabancı örgütler arasında PKK en fazla üyeye sahip.

STRATEJİLERİ: ŞİDDET

Şiddet, PKK ideolojisinde stratejik bir seçenek olmaya devam ediyor. PKK’nın Almanya’da ana faaliyetleri, örgüte lojistik ile mali destek sağlanması, yeni üye kazanma, propaganda amaçlı miting ve etkinlik düzenlemek.

"PKK TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan Alman İçişleri Bakanı Nancy Feaser "PKK, uluslararası bir terör örgütüdür. Mücadelemiz sürecek” ifadesini kullandı.

Türkiye’den İtalya’ya PKK skandalı tepkisi Türkiye’nin terörü bitirmek için operasyonları sürerken, sadece teröristlerde değil yandaşlarında da panik yaşanıyor.

Teröre kucak açan Avrupa'dan skandal görüntüler! PKK yandaşları sokaklara döküldü Teröre kucak açan Avrupa'da PKK yandaşları İtalya'nın başkenti Roma'da ellerinde terör örgütünü temsil eden paçavralarla gösteri düzenledi. Skandal gösteriye Palermo Belediye Başkanı Leoluca Orlando da "Türkiye'ye karşı yanınızdayız" diyerek destek verdi.