Türkiye Gazetesi

Ulusal basındaki haberlere göre, Nyong Nehri'nin Nyong-et-Kelle mevkisinde 20 kişinin bulunduğu tekne henüz bilinemeyen bir nedenle battı. İlk belirlemelere göre en az 13 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kazada, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Yine aynı bölgede haziran 2021’de gerçekleşen tekne kazasında 8 kişi ölmüştü. Özellikle yoğun mevsimsel yağışların olduğu dönemde gerçekleşen bu tür kazalara, gemilerin ve teknelerin bakımsız olması ve kapasitelerinin üstünde yük taşımaları sebep oluyor.

Kamerun’da feci kaza: 11 mürettebatlı jet düştü Kamerun’da içinde 11 mürettebatın olduğu öğrenilen jet, ormanlık alana düştü.

Kamerun'da katliam gibi kaza: 53 ölü, 21 yaralı Kamerun'un Dschang kasabası yakınlarında yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 53 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.