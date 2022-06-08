Türkiye Gazetesi

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BM daimî temsilcisi Feridun Sinirlioğlu’nun imzasıyla 30 Eylül 2021 tarihinde BM’ye gönderilen mektubun detayları şöyle:

1- Lozan Anlaşması’nın 12. Maddesine göre, Yunanistan’ın adalar üzerindeki egemenliği mazide ve atide adaların gayri askerî statüsüne bağlıdır.

2- Montrö Sözleşmesi sadece Türkiye’ye Boğazlar’ın çevresini silahlandırma hakkı verir, Yunanistan için açık ya da örtülü hüküm içermez.

3- Müzakerelerde taraflar arasında siyasi taahhütte bulunulmadıysa herhangi bir yasal zorunluluk yoktur.

4- Türkiye taraf olmasa da Paris Barış Antlaşması en üst seviye silahsızlanma anlaşmasıdır ve herkes için bağlayıcıdır.

5- Finlandiya ve İsveç arasındaki Aaland takımadası sorunun çözümü Türkiye’nin talepleri için örnek teşkil etmektedir.

6- Yunan iddialarının yasal dayanağı zayıftır. İddialar gerçeklikten kopuk bir zihin yapısı göstermektedir. Bu nedenle daha fazla cevabı hak etmemektedir.

İHLAL SÜRERSE ADALAR TARTIŞILIR

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Bujar Osmani ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Yunanistan’ın ihlallerine tepki gösterdi. Atina’nın her platformda Türkiye karşıtlığı yaptığını belirten Çavuşoğlu “Diğer taraftan da özelikle de Türkiye’nin ABD’den almak istediği F-16’ları Türkiye’ye vermeyin diye lobi yapacaksın. Aslında bu NATO müttefikliğine de sığmayan bir hareket” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ile Yunanistan arasında zaman zaman görüş ayrılıkları bulunduğuna, ilişkilerde iniş ve çıkışlar olduğuna işaret ederek, şunları söyledi: Peki Yunanistan’ın agresif olmasının başka bir sebebi nedir? Yunanistan’ın 1923 Lozan ve 1947 Paris anlaşmalarında silahlandırmama şartıyla kendisine verilen adaların statüsünü ihlal etmesi ve bizim de bu ihlali uluslararası hukuk çerçevesinde gündeme getirmemiz. Biz BM’ye iki tane mektup yazdık. Bu adalar Yunanistan’a bu şartlarla verildi. Anlaşmalar ortada ama Yunanistan bunları ihlal ediyor ve adaları silahlandırıyor. Eğer Yunanistan bu ihlalden vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılır. Bugün bir kere daha söylemek istiyorum. Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse, bu adaların egemenliği tartışılacaktır. Bu kadar açık, net. Anlaşmalara uyacaksın.

Yunanistan’ın uluslararası hukuktan söz eden açıklamalarına da değinen Çavuşoğlu “Şimdi bizim gönderdiğimiz mektuplara hukuki çerçevede cevap veremediği için agresifleşiyorlar, Türkiye’ye ithamlarda bulunuyorlar” ifadesini kullandı.

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Yunanistan'ın Türkiye korkusu Meclis'te yankılandı: Gerçek bir süper güç oluyor, SİHA'ları düşürün! Türkiye’nin meselelerin barışçıl yol, yöntem ve diyalogla çözülmesine yönelik çağrılarına kulak tıkayan Yunanistan, provokatif çıkışlarına devam ediyor. Son olarak Meclis'te konuşan Yunan bir vekil, Türkiye'nin ilerlemesinden duyduğu rahatsızlığı açıklayıp, süper güç olmasından yana duyduğu endişeyi ifade etti. Yunan vekil, Türk Siha'larının düşürülmesi yönünde istekte bulundu.