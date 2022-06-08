Türkiye Gazetesi

Almanya’nın başkenti Berlin’de bir aracın yol kenarındaki kalabalığın arasına dalması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Almanya'nın başkenti Berlin’deki Charlottenburg semtinde yer alan Rankestrasse Caddesi'nde bir araç, mağazanın önündeki kalabalığın arasına daldı.

Polisi, aracın sürücüsü olduğu düşünülen bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığını açıklayarak, "Bunun kasıtlı mı yoksa trafik kazası mı olduğunu henüz bilmiyoruz. Sürücü gözaltına alındı" bilgisini paylaştı.

Gıda krizi Almanya'yı vurdu: Raflarda makarna ve un satışına sınırlama Rusya’nın Ukrayna’ya karşı 24 Şubat’ta başlattığı işgal girişimi devam etmesi yeni sorunları da beraberinde getiriyor. Savaş ile beraber tüm yada enerji ve gıda krizi yaşanıyor. Almanya’da süpermarket zinciri devi Rewe müşterilerine 2 temel besin maddesi satışında kısıtlama getirdi.

Almanya istihbaratından PKK raporu: Ülkede kaç örgüt üyesi var Almanya istihbaratının çarpıcı raporu yayınlandı. PKK’ya geniş yer verilen raporda ülkede kaç PKK üyesi olduğu belirtildi. Almanya’da yabancı örgütler arasında en fazla üyeye sahip olduğu ifade edildi. Örgütün 9 eyalet ve 31 bölgeye ayrıldığı ve bunların başında bir elebaşının bulunduğu kaydedildi. Raporda örgütün Avrupa’da 30 milyonun euronun üzerinde para topladığına da dikkat çekildi. PKK’nın 2002’den beri AB’nin terör örgütü listesinde yer aldığı hatırlatılarak örgütün eylemlerinin “Almanya'daki güvenlik durumunu” etkilemeye devam edebileceği vurgulandı.