Türkiye Gazetesi

Rusya’da deniz diplerinde balık avlayan Roman Fedortsov, yakaladığı tuhaf görünümlü balıkla şoke oldu. Kendisini bilinmedik deniz canlılarını yakalamaya adadığını belirten Fedortsov’un hayatının büyük bölümü denizde geçiyor. Rus balıkçı, yakaladığı garip balıkların fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor.

YARI SAYDAM BALIK GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Instagram’da 649.000 takipçisi olan Fedortsov’un son paylaşımı, ülkenin kuzeybatısındaki Murmansk’ta yakaladığı olağandışı yüzgeçleri, korkunç bir gözü ve pürüzlü bir kuyruğu olan neredeyse yarı saydam balık oldu. Balıkçının “Frankenstein'ın balığı” olarak nitelendirdiği paylaşım 5.000den fazla kişi tarafından beğenildi, binlerce kişi balığın tuhaflığı ve türüne dair yorumlarda bulundu. Takipçiler sürekli, “Acaba bu sefer ne paylaşacak?” diye merak içinde beklerken Fedortsov da her paylaşımıyla onları biraz daha şaşırtıyor.

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