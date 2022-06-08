Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili açıklama yapan eski İngiltere Başbakanı Gordon Brown "İngiltere gıda bankasına" son verilmesi çağrısında bulundu. Bu durumun artık ‘İnsani mesele’ olduğunu söyleyen Brown, sağlık görevlilerinin mesailerini bitirdikten sonra gıda paketleri için sıraya girmek zorunda kaldıklarını belirtti.

GIDA KRİZİ İNGİLTERE’Yİ VURDU

Kraliyet Hemşirelik Koleji'nin yıllık kongresinde konuşan Brown, "Binlerce hemşire, yaşam pahalılığı krizi nedeniyle çocuklarını beslemek için öğün atladıklarını bildiriyor." ifadelerini kullandı.

“KENDİMİ BİR DİLENCİ GİBİ HİSSETTİM”

Sırada bekleyen bir hemşire ise "O kadar sıkıntılıydım ki kendimi hasta hissettim. Sadece kira ya da yemek ödeyecek param yoktu. Gıda bankası kullanmak zorunda kaldım çünkü dolaplarımda kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey yoktu. Kendimi bir dilenci gibi hissettim.” dedi.

“DURUMUN BU HALE GELMESİ İNANILMAZ”

Karşılaştıkları manzaraya inanamadıklarını belirten hemşire şu ifadeleri kullandı;

"Dünyanın en zengin beşinci ülkesinde durumun bu olması neredeyse inanılmaz. Bugün, çok fazla hemşire gıda bankalarında sıraya giriyor. Hemşirelerin uzun mesailer yapması ve ardından yemek kolileri için hastalarının yataklarını terk etmesi fikrinden nefret ediyorum. Elbette ülke olarak gıda bankaları, bebek bankaları ve giyim bankaları ile 2022 yılını bitirmek için gelmedik."

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