Türkiye Gazetesi

Fransa’da bulunan tema parklarından Disneyland Paris'te genç bir çiftin platform üzerindeki evlilik teklifini tema park çalışanının sabote etmesi tepki çekti. Görüntülerde tema parkta bulunan platformda nişanlısına diz çökerek evlilik teklifi eden genç yüzük kutusunu çıkarıyor.

Genç çiftin en romantik anlarını sabote eden Disneyland çalışanına sosyal medya tepki gösterdi.

Disneyland çalışanı ise hızla çifte yaklaşarak gencin elindeki nişan yüzüğü kutusunu çalma şakası yaparak hızla aldı ve aşağı indi. Personel ‘kural bu’ der gibi baş işareti ile çiftin en romantik anlarını mahvetti.

Genç çift şaşkınlıkla platformdan aşağı indi. Newsweek’in haberine göre Disneyland’ın bu olaydan sonra özür dilediği iddia edildi.

Hollande'dan Trump'a Disneyland bileti teklifi Fransız lider Hollande, terör saldırıları nedeniyle ülkesinin güvenliği olmadığı söyleyen ABD Başkanı Trump'a adını kullanmadan, "İsterse ona özel Disneyland bileti gönderebilirim böylece Fransa'nın ne olduğunu anlar" şeklinde yanıt verdi.

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