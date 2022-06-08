Türkiye Gazetesi

Yaşam maliyeti verileri konusunda 50 yıllık deneyime sahip danışmanlık firması ECA International, yabancı ülkelerden gelip çalışanlar için en pahalı şehirleri sıraladı.

Şirketi marta ayında, bir fincan kahveden yarım kilo domatese kadar farklı ürünlerin maliyetini karşılaştırarak elde ettiği verilerde, dünyanın en pahalı şehri Hong Kong oldu.

Geçen yıl geçen yıl 4'üncü sırada yer alan New York ise kiraların ve gıda fiyatlarının aşırı artması üzerine, gurbetçi çalışanlar için dünyanın en pahalı şehirleri sıralamasına 2'inciliğe yükseldi.

LONDRA'DA KİRALAR YÜZDE 20 ARTTI

Üçüncü sırada ise bir Avrupa şehri var. İsviçre Cenevre, pahalılığıyla New York'un hemen ardından geldi.

Yaklaşık yüzde 20 artan kira maliyetleri sonucu İngiltere'nin başkenti Londra 4'üncü, Japonya'nın başkenti Tokyo ise 5'inci sırada. Çin'in şehirleri Şangay 8'inci ve Guangzhou 9'uncu en pahalı yaşam bölgeleri oldu.

ANKARA EN UCUZ ŞEHİR

ECA'nın ölçümlemelerine göre 2022'de yabancı çalışanlar için Türkiye'nin başkenti Ankara, 120 ülkeden 207 şehrin yer aldığı listede en son sırada bulunuyor.

Ankara, geçen yıla göre 5 sıra düşerek listede 207'nci sıraya gerilerken yabancı firma ve kuruluşlar tarafından geçici görevlendirilen çalışanlar için dünyanın en ucuz şehri unvanına sahip oldu.

Aynı sıralamada İsrail'in başkenti Tel Aviv en pahalı 6'ncı, Çin'in başkenti Pekin ise 14'üncü şehir olarak yer aldı.

Dünyanın en pahalı sanat eseri rekor fiyata satıldı Amerikalı ressamın yaptığı Marilyn Monroe'nun portresi tam olarak 195 milyon liraya satıldı ve 20. yüzyılın en pahalı sanat eseri olarak kayda geçti.

Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri belli oldu! Küresel Güç Şehir Endeksi (GPCI) dünyanın en yaşanılabilir şehirlerini seçti. Listeye göre ilk üç sırada Londra, New York ve Tokyo var. İstanbul ise listeye 34. sıradan girdi.