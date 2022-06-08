Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak üzere Suriye’nin kuzeyine yönelik muhtemel operasyon konularıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bu operasyonu engellemek için görüşmeler yaptıklarını belirten Leaf "Henüz işe gireli bir hafta olmadı. Türk hükümeti ile bu konuda angaje olmak için erken bir fırsat arıyorum." dedi.

“ESAD’IN DÜŞMEYECEĞİNİ BİLİYORDUM”

Leaf, Beşar Esad’ın düşeceği konusunda hiçbir zaman emin olmadığını da aktardı. Leaf “Bu da kristal bir kürem olduğu için değil, bu tür rejimlerin doğasında, en son kendilerinin düştüğünü iddia etmeleri ve kolay kolay yıkılmamaları olduğu için biliyorum" dedi.

“GERİ ADIM ATMAYA YANAŞMIYORLAR”

Bir senatörün "Peki Türkiye geri adım atacak mı?" sorusuna ise Leaf, "Kaygılarımızı ifade ediyoruz ama şu anda sadece bu konuda değil, diğer konularda da karşılık vermeye yanaşmıyorlar. Dolayısıyla açık olmak gerekirse geri adım atmıyorlar" cevabını verdi.

“OPERASYONDAN ENDİŞE DUYUYORUZ”

ABD Savunma Bakanlığı Ortadoğu Politikasından Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Stroul da Türkiye'nin operasyonundan endişe duyduklarını dile getirdi. Stroul "ABD, Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini kabul ediyor ve düzenli olarak bütün taraflara gerilimi azaltma gereğini iletiyor. Bununla birlikte, herhangi bir yeni saldırı, bölgesel istikrarı daha da zayıflatabilir. ABD güçlerini ve koalisyonun DEAŞ'a karşı kampanyasını riske atabilir" ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’Yİ DURDURMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORUZ”

ABD'li üst düzey diplomat ise Türkiye'nin gerçekleştireceği operasyonu, ABD'nin Suriye'deki misyonunu da tehlikeye atacağını iddia etti. Diplomat "Türk hükümetini bu operasyondan geri adım attırmak için elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz" diye konuştu.

Külliye'de Erdoğan-Bahçeli zirvesi: Suriye operasyonunu görüştüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Bakanı Akar, Rus mevkidaşıyla görüştü: Gündem Suriye operasyonu Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesinde Suriye'nin kuzeyinde sağlanan istikrarı bozmaya yönelik artan eylemlere karşı gereken cevabın verileceğini, bölgede terörist varlığının kabul edilemez olduğunu vurguladı.