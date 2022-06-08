Türkiye Gazetesi

Eski Yunanistan başbakanı Aleksis Çipras, Sömbeki Adası'nda gazetecilere, Yunan halkının egemenlik ve egemenlik haklarını korumak adına birlik içerisinde olduğunu belirterek, "Tahriklerin artması için bir neden yok, özellikle Ege'nin her iki tarafının da istikrar ve barışa ihtiyaç duyduğu bir dönemde." diye konuştu.

"GERGİNLİĞİN KİMSEYE FAYDASI YOK"

İki halk arasında uzlaşılmayacak bir sorun olmadığını belirten Çipras, "Komşu ülkenin her zaman diyalog ve barışı destekleyen demokratik sivil güçlerine sesleniyorum. Bu çaba sürdürülmeli. Gerginlik kimsenin faydasına değil." dedi.

Çipras, iki ülke arasındaki kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) gibi sorunların uluslararası hukuk temelinde, Uluslararası Adalet Divanında çözülmesi gerektiğini savundu.

Dostluk, barış ve istikrarı destekleyen etkinlikler düzenlenmesi için çağrı yapan Çipras, açıklamasında "Milliyetçilik, her ülkede, sadece barış ve toplumsal birlikteliği değil demokrasiyi de tehlikeye sokar." ifadesine de yer verdi.

Erdoğan’dan Nato’ya sert tepki! Yunanistan’daki üssü hatırlattıp sordu: ABD'nin silah desteği kime karşı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile düzenlenen ortak basın toplantısında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin de konuştu. Erdoğan, "Fransa ve Yunanistan'la yaşadıklarımızı biz bunlarla yaşamak istemiyoruz." diyerek, Yunanistan'a kurulan 9+4 ABD üssünü hatırlatıp, "ABD'nin silah desteği kime karşı?" diye sordu.

Yunanistan’dan Türkiye’ye tehdit: F-16 satışı için şart koştu Bölgedeki hava üstünlüğünün F-16 ile eline geçeceğine inanan Yunanistan’ın, Türkiye’ye F-16'ların teslim edilmesini engelleme girişimleri sürüyor. Miçotakis’in ABD ziyaretinde Türkiye’ye savaş uçağı satılmaması yönündeki çabalarını Atina’daki girişimler takip etti. ABD sözcülüğüne soyunan Yunanistan Savunma Bakanı, ABD’nin Türkiye’ye F-16 satışına şart koştu.

Yunan Büyükelçi Lazariz Dışişleri Bakanlığına çağrıldı Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Christodoulos Lazariz, ülkesinin terör örgütlerine sağladığı imkanlar ve Atina’daki Türk Büyükelçiliği civarında düzenlenen PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Yunanistan'ın Türkiye korkusu Meclis'te yankılandı: Gerçek bir süper güç oluyor, SİHA'ları düşürün! Türkiye’nin meselelerin barışçıl yol, yöntem ve diyalogla çözülmesine yönelik çağrılarına kulak tıkayan Yunanistan, provokatif çıkışlarına devam ediyor. Son olarak Meclis'te konuşan Yunan bir vekil, Türkiye'nin ilerlemesinden duyduğu rahatsızlığı açıklayıp, süper güç olmasından yana duyduğu endişeyi ifade etti. Yunan vekil, Türk Siha'larının düşürülmesi yönünde istekte bulundu.