Türkiye Gazetesi

Avrupa Parlamentosu (AP), Genel Kurulu, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın bir parçası olan ve emisyonları 2030'a kadar en az yüzde 55 azaltmayı hedefleyen "55'e Uyum-Fit for 55" paketini görüştü.

AP milletvekilleri, taşıtlara yeni karbon emisyon standartları getirecek düzenlemeye ilişkin pozisyonlarını 339 "evet", 249 "hayır" ve 24 "çekimser" oyla kabul etti. Buna göre 2035'ten itibaren satılacak yeni otomobil ve hafif ticari araçlar sıfır emisyonlu olacak. Böylece, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bu tarihten itibaren yeni benzinli veya dizel otomobil satışı yapılamayacak.

2050'DE SIFIR EMİSYON

Bazı milletvekillerinin 2035 yılına kadar karbon azaltma hedefini yüzde 90’a indirme girişimleri ise Genel Kurul'da kabul görmedi. Vekiller, 2030 yılı emisyon düşürme hedefini otomobiller için yüzde 55, kamyonetler için de yüzde 50 olarak belirledi.

Bu aşamadan sonra AP ile üye ülkeler arasında düzenlemeye ilişkin müzakereler yapılacak. AB, 2050 yılına kadar bütün sektörlerin ve araçların sıfır emisyonlu olmasını hedefliyor.

İKİNCİ EL FİYATLARI ARTACAK

Söz konusu karara ikinci el araçların dahil olmadığı belirtiliyor. Bu sebeple ikinci el araçların fiyatının artması bekleniyor.

"ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DAHA PAHALI"

AP milletvekili Alexandr Vondra, konuya ilişkin “Yeni karar ile 2035 yılından itibaren sadece elektrikli ve hidrojenli otomobiller satılacak. Elbette elektrikli otomobillerin fiyatları bataryaları ile orantılı. Fiyatlar içten yanmalı motorlu otomobillere göre pahalı. İkinci el otomobillerin satışına ise bir engel getirilmediğinden piyasa da geçici de olsa bir belirsizlik olacak. Bu sebeple fiyatlar orada da artışa geçecektir” dedi.

DÜNYAYI KİRLETİYORLAR

Yayınlanan raporlara göre günümüzde, dünyada bir milyardan fazla fosil yakıtlı araç bulunmakta ve karbondioksit emisyonlarının yüzde 30'undan fazlasını üretmekte. Araç emisyon kurallarının sıkılaştırılması, AB'nin 1990 yılına kıyasla 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarında yüzde 55'lik bir azalma elde etmek istediği “Fit for 55” iklim paketinin bir parçası olarak yer alıyor.

Benzinli ve dizel otomobiller tarihe karışıyor! 2035’te satışları yasaklanacak Elektrikli araçların kullanımı artmasıyla benzinli ve dizel otomobiller tarihe karışıyor. Avrupa bu konuda yeni bir yasa getirmeye hazırlanıyor. Avrupa Parlamentosu Komitesi, gelecek olan yasaya destek verdi. Böylece AB üyesi ülkelerde 2035'ten itibaren benzinli ve dizel otomobiller yasaklanacak.

Dizel motorun payı yüzde 15’lere düştü Otomotiv Distribütörleri Derneğinin yayınladığı son rapora göre ülkemizde dizel motorların krallığı hızla çökerken, pazarı benzinli motorlar domine ediyor. Elektrikli dünyası ise çip sıkıntısının bitmesini bekliyor.